Jujeños disfrutaron de las propuestas de la Expojuy

La fría jornada acompañada de una fina y constante llovizna no impidió que cientos de jujeños asistieran a la inauguración de la 14º edición de la Expojuy.

Con más de cien stands, atracciones para todas las edades y música en vivo, la muestra productiva más importante de la provincia brilló a todas luces con sus pasillos siempre colmados de curiosos que se acercaban a cada uno de ellos para conocer su trabajo.



Algunos visitantes primerizos se mostraron impactados con la magnitud de la muestra, mientras que otros ya con objetivos fijos fueron a la búsqueda de los sectores de interés.

Otra de las propuestas más concurridas fueron sin lugar a dudas las atracciones para niños y jóvenes que lejos de dar lugar al aburrimiento aprovecharon su espacio al máximo.

La exposición de la carroza técnica de la EET Nº1 “General Savio” de Palpalá se robó las miradas de todos los asistentes. La imponente obra de los estudiantes captó la atención de grandes y chicos que aprovecharon para sacarse fotos con los dinosaurios gigantes.



Al terminar el recorrido y culminando la jornada las personas optaron por acercarse al patio de comidas para deleitarse con las variadas propuestas gastronómicas, mientras podían disfrutar de un espectáculo musical en vivo, con artistas de la región.

La Expojuy 2018 abre sus puertas al público de lunes a viernes de 17 a 23, mientras que sábados y domingos, incluido feriados, de 16 a 0 y permanecerá abierta hasta el 21 del corriente mes.



Es la primera vez que vengo, quise conocer más los emprendimientos de Jujuy, hay muchas cosas que no conocía.

Lo que más me gustó es que cada stand podía ofrecer sus productos jujeños, muchos de ellos que no son muy conocidos.



Vine porque quiero saber lo que se hace en nuestra provincia. No es la primera vez que vengo, me motiva participar por la inquietud de saber qué es lo que van a presentar de nuevo.

Me encanta como está todo presentado y el impacto que produce.



Vine interesado en la parte cultural y de producción, a ver a los emprendedores tanto en la parte de repostería como textiles.

Estamos buscando algunas ideas, por lo que recorrimos el stand de la Microempresa y averiguamos sobre los créditos.



Creemos que venir a la Expojuy es nuestra manera de aportar a nuestra provincia. Es muy loable lo que están haciendo, un esfuerzo más en la época que estamos viviendo; no es fácil montar esta muestra de la industria y el comercio.



Busco stands de la parte académica, yo soy docente del interior y toda la información me hace falta para llevarle a mis estudiantes.

Lo que sí lamento es que no nos vamos a poder quedar al espectáculo, porque a partir de las 21.30 ya no van a circular los colectivos.



Tenemos una empresa y vinimos a buscar información de algunas herramientas que nos faltan y también para ver si encontramos alguna propuesta para nuestro negocio, y por suerte encontramos productos para incorporar a la empresa.