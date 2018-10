Macri, Vidal, Cristina y Massa: los candidatos que tienen más intención de voto a Presidente

Falta exactamente un año para las próximas elecciones presidenciales, y los analistas ya están tanteando el terreno e indagando sobre quién puede ser el dirigente con más posibilidades a ser presidente. En la puja general, los candidatos que lideran la disputa son María Eugenia Vida, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, respectivamente. El resto de los datos genera más bien incertidumbre.

Según la última encuesta de Management & Fit (publicada por Clarín), de los otros postulantes el más cercano es Sergio Massa. Todavía hay más de un 17% de indecisos y algunos aspirantes están mejor para la segunda vuelta que para la inicial.

El informe de M&F se basó en un relevamiento nacional de 2.400 casos, recolectados entre el 8 y el 11 de este mes. Se presenta con un margen de error de +/- 2%, y analizó la intención de voto de potenciales candidatos, aunque todavía ninguno confirmó que competirá por dirigir el Poder Ejecutivo nacional.

Encuesta

A la pregunta “¿A cuál de las siguientes opciones usted se siente más cercano a votar?, el 26% respondió “Mauricio Macri o un candidato de su espacio”, mientras que el 24,9% contestó “Cristina Fernández de Kirchner o un candidato de su espacio”. Tercero quedó “un candidato del espacio liderado por Massa, Urtubey, Pichetto y Schiaretti”, con el 16%.

La consultora también indagó específicamente qué votaría hoy la gente, “si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo”. Acá aparece María Eugenia Vidal, quien puntea la encuesta. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires está primera (20,6%) apenas por encima de Cristina (19,5%). Luego viene Macri, con 13% de intención de votos.

15-08 Cristina Kirchner deja el senado luego de que fracasara la sesión donde se iba a tratar el pedido de allanamiento a sus propiedades. Foto: Andrés D’Elia

Así las cosas, Cambiemos totaliza un 33,6%, mientras que el kirchnerismo como se agrega la alternativa Axel Kicillof, que llega a 9,1%, estaría consiguiendo un 28,6% de votos, si la contienda electoral fuera la semana que viene.

Las variantes del PJ dialoguista son Massa (11,7%) y Urtubey (5%). Suman 16,7%, Otra vez terceros, pero alejados.

medidas

En caso de un balotaje, la mejor posicionada, nuevamente, es Vidal, en ambos rubros. Cristina y Macri parten de un apoyo considerable, pero también son los que contraponen mayor rechazo.

“¿Considera usted que un espacio político no kirchnerista ni macrista podría gobernar la Argentina?”, fue otro de los interrogantes que indagó la consultora. El 46,3% respondió que sí, mientras que un 29,5% dijo que “no”, y un 24,2% que no sabe o no contesta.

También un porcentaje relativamente alto (47,1%) asegura haber leído o escuchado hablar sobre la presentación “de un espacio político alternativo integrado por Massa, Urtubey, Schiaretti y Pichetto”.