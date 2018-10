"Es muy triste que los chicos no pidan hacer el tratamiento por adicciones"

El médico clínico especialista en drogadependencia es el director de la Fundación "Nuevos Tiempos", que aborda todo tipo de adicciones pero especialmente el alcoholismo, patología socialmente aceptada. Advirtió que "en el tema alcoholismo no dejar que se naturalice en la familia. Eso no es normal, no le hace bien y seguro es la puerta de entrada para otro tipo de consumos como la marihuana".

-¿Cómo funciona la Fundación "Nuevos Tiempos?

No tiene fines de lucro, pero sí es pago el tratamiento y no tiene ningún tipo de aporte por parte del Estado; hemos buscado firmar algún convenio para que las personas que no tienen obra social o no pueden hacerse cargo del costo del tratamiento puedan hacerlo igual, pero sin resultados. Por lo tanto, como ong tenemos que sustentarnos y estamos trabajando con casi todas las obras sociales y tratamos que paguen, porque son seis comidas diarias, dos alquileres, nos llegan boletas de más de $ 18.000, todos los impuestos, sueldos a los profesionales y personal, por lo que el costo operativo es alto. Los costos son elevados y la prestación que damos no podemos hacerla de forma gratuita, somos profesionales independientes que decidimos trabajar en esta temática que nadie quiere como son las adicciones.

-¿Qué tipo de adicciones tratan?

Dentro de drogas está absolutamente contenida la principal adicción no sólo de Jujuy sino del país, que es el alcohol. Tenemos personas internadas por alcoholismo tanto en Salta como en Jujuy y la verdad que es muy grande el tema en nuestra provincia. También hacemos tratamiento de adicciones sin sustancias, como es el juego. Y además explicamos a los papás que vamos a apagar el incendio que es la pasta base, cocaína, pastillas, marihuana, éxtasis, en fin, drogas de diseño.

-¿También tratan el tema de obesidad?

Nosotros podemos internar por obesidad porque es una adicción a la comida, lo podemos hacer con una nutricionista especializada en temas de alimentación, pero hasta este momento no hemos tenido ninguna demanda al respecto. En Salta lo tuvimos y lo pudimos hacer pero en Jujuy todavía no.

-La droga en la que más trabajan ¿es el alcohol?

Paradójicamente no, diría yo. Según las pocas estadísticas que disponemos, el alcohol le gana por muy lejos y estamos hablando entre un 5 a 7 % contra un 0,2 pasta base o 0,01 de otras sustancias. Es decir que nosotros que tenemos actualmente 16 chicos internados y tendríamos que tener 14 por alcohol y uno por otra sustancia, pero es al revés lo que está pasando, tenemos muchos chicos por pasta base y cocaína y uno o dos por alcohol. Y no se refleja en la comunidad terapéutica, evidentemente porque la mentalidad y la cultura jujeña no problematiza el consumo del alcohol. Entonces, al tomarlo como algo totalmente normal, como parte de la diversión de la vida familiar inclusive de la alegría y diversión, nosotros tenemos como las patronales, el carnaval, la Fiesta de los Estudiantes, o los preparativos para las giras de 5º año que el consumo del alcohol es tremendo. Eso afecta también el rendimiento desde luego académico, a los futuros profesionales jujeños que no van a ser de la categoría y de la lucidez mental que necesitaríamos para estos tiempos. Nosotros tratamos chicos desde los 15 años en adelante; tuvimos personas mayores de 50 y otros casos de chicos de 14 años.

-¿Y qué pasa cuando vuelven a sus casas?

Durante el tratamiento tenemos reuniones de padres cada quince días donde se les explica y se trata inclusive de motivar que ellos personalmente puedan hacer también un tratamiento psicológico. Siempre decimos que el chico es un emergente de una familia enferma, y la familia tiene que hacer tratamiento. Por eso siempre a los padres y esposas no sólo los apoyamos con las reuniones de familia donde no están esos hijos o parejas, donde se les explica cuáles son los principios básicos del tratamiento de adicciones, cómo tienen que tratar ellos a los chicos cuando se van de alta, de qué manera comportarse, cómo poner los límites cuando sea necesario, cuál es la forma de demostrar el cariño. Tratamos de trabajar con la familia también para que podamos tener todos los elementos encaminados para que el chico no tenga una reincidencia, una recaída y mucho menos vuelva al consumo. Abordamos el tema del tratamiento propio porque hay mamás y papás que lo necesitan porque estos chicos cuando se están drogando en la casa, dejan un tsunami. Dejan las relaciones totalmente rotas, problemas económicos muy grandes, han robado o tienen problemas con la Justicia, entonces para los padres y hermanos es sumamente importante perdonar, y poder ellos hacer un tratamiento propio para poder superar esta crisis familiar que los somete tener una persona adicta.

-¿Cómo se puede dar cuenta un padre que tienen un joven con adicción?

Desde luego, hay distintas clases de drogas y distintas características para cada una. En resumen, por ejemplo hay que fijarse los ojitos rojos que se produce por el consumo de marihuana aunque los chicos aprendieron a ponerse unas gotitas que le blanquean los ojos, entonces hay que encontrar las gotas. También hay alteraciones en el sueño, en el apetito o comen mucho o no comen nada. A veces pasa dos o cuatro días sin comer sobre todo cuando consumen cocaína o pasta base, después duermen y cuando despiertan arrasan con todo lo que pueden, no obstante el balance calórico es negativo porque ellos igual bajan muchísimo de peso y se nota a través del tiempo. Otro hallazgo importante es encontrar cañitos o bombillas de mate recortados y virulana en los bolsillos de los pantalones o camperas. Es donde ellos colocan en la parte inferior la pasta base; prenden el fuego y la aspiran junto con la virulana que es lo que les da la combustión. También, los pequeños ravioles que son papelitos de celofán o finos donde tienen sustancias blancas o a veces un poco amarillentas. También vemos algunas pastillas que son de venta bajo receta no necesariamente de diseño como los éxtasis. Lo que más vemos son los famosos rivotril u otros varios psicofármacos muy fuertes que conocen y lo consumen mezclados con alcohol. Y por supuesto en el tema alcoholismo empezar a prestar atención y no dejar que esto se naturalice en la familia, o que sea una costumbre aceptada por todos que el chico venga ebrio todos los fines de semana. Eso no es normal, no le hace bien y seguro es la puerta de entrada para otro tipo de consumos como la marihuana o la pasta base porque se van sumando. Lo mismo pasa con la marihuana que realmente tiene un efecto destructivo en la mente de los chicos, pero lamentablemente tiene muy buena prensa, porque todos escuchan los programas de Buenos Aires lo tremendamente bien que hablan de ella, cuando es algo totalmente destructivo, sacando el aceite de canabis que se usa mucho en neurología y es totalmente distinto, hablamos de fumar marihuana que es algo terriblemente peligroso para cualquier ser humano.

-¿Cómo es la asistencia móvil en adicciones comunitarias?

Hay chicos que dicen que no quieren hacer ningún tipo de tratamiento, y es muy triste que los chicos no pidan hacerlo, y por eso hay pocos profesionales que se dedican porque dejan turnos vacíos. Entonces estos casos los resolvemos nosotros yendo a las casas, los visitamos, logramos tener una vinculación con la familia, con ellos, y de a poco le vamos haciendo gustar esto del tratamiento y terminan enganchándose, así que es una forma distinta de trabajar y abordar. En el equipo tenemos psicólogos, trabajadores sociales, operadores socio terapeutas, nutricionista, y yo soy el director médico; también tenemos una licenciada en comunicación y la apoderada legal, una abogada que se formaron para trabajar en drogadependencia. Esperamos ser una alternativa para muchas familias que lo están necesitando.

-¿Algo para agregar?

Que pueden contactarse con nosotros de manera totalmente gratuita, no tiene costo la consulta pero el tratamiento sí lo tiene por los costos antes expuestos. Allí podrán recibir todo tipo de orientación respecto al tratamiento como la prevención de adicciones, ya que brindamos talleres y charlas en colegios o cualquier institución que los inviten, también absolutamente gratuitas. Pueden comunicarse al celular (0387) 4840000 o (0388) 4767164 o www.fundacionnuevostiempos.org.