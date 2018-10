Argentina de Scaloni y el clásico con Brasil

Argentina y Brasil se medirán hoy en un partido amistoso que se jugará por primera vez en Arabia Saudita en una nueva edición del clásico sudamericano y será la centésima vez que se enfrenten ambos equipos.

Scaloni dio de corrido, con nombre y apellido, los que jugarán el clásico sudamericano. La única duda es Correa o Martínez.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 14.45 en el estadio King Abdullah Sports City del mencionado país árabe y será televisado en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports.

Será el enfrentamiento 104, según la Fifa y el historial marca que Brasil ganó 40 veces mientras que Argentina lo hizo en 38 oportunidades y se registraron 26 empates y será la primera vez que disputen el clásico en Arabia Saudita.

La Selección Argentina viene de golear por 4 a 0 a Irak en un amistoso jugado el pasado jueves en el estadio Príncipe Faisal Bin Fahd de Riad que marcó el regreso del arquero Sergio Romero al elenco nacional.

En tanto, el entrenador Lionel Scaloni ayer confirmó el equipo con Paulo Dybala (Romero; Saravia, Otamendi, Pezzella Tagliagico; Battaglia, Paredes; Lo Celso, Dybala; Icardi y Lautaro Martínez o Angel Correa). Mientras que el conjunto de Brasil logró un triunfo por 2 a 0 el pasado viernes ante Arabia Saudita en un amistoso disputado en Riad, donde Tite aprovechó para realizar varias pruebas en su once titular. El entrenador brasileño no dio a conocer el elenco que jugará frente a Argentina, pero apostaría a sus mejores jugadores y en el equipo estarían Philippe Coutinho, Neymar y Roberto Firmino como delanteros.

Hasta acá, el ciclo Scaloni contempla dos triunfos (a Guatemala e Irak) y un empate (Colombia) sin goles en contra, y está parado en la antesala del partido que es la madre de todos los enfrentamientos. Se viene Brasil. Y el entrenador interino de la Selección no pierde la calma ni la firmeza en su discurso, y hasta reprocha a una persona que se cruzó ayer delante de las cámaras en plena conferencia de prensa. "Esperemos ver un buen espectáculo y que la gente vea un buen partido en este nivel", dijo.

Enseguida, descartó que haya favoritos en duelos de este tipo. "Un partido de fútbol tiene tantos matices y no sé si es apresurado decir si (Brasil) es favorito o no. Es un clásico y sobran las palabras. Hay que salir a jugar el partido y hacerlo lo mejor posible: los favoritos se ven en la cancha. Ellos vienen más rodados y con un entrenador que lleva tiempo de trabajo... Y no digo que es una ventaja y tampoco estaría tan seguro de hablar de favoritos".

En ese sentido, respondió también con contundencia sobre quién es más importante, si Messi para la Argentina o Neymar para Brasil. "No tenemos a Leo y no puedo opinar quién es más importante. Neymar está en el podio de los tres mejores del mundo y juega para Brasil. Nosotros tenemos que intentar frenarlo y atacar a Brasil. Hablar de quién pierde más tiene su lógica, pero no tenemos a Leo y nos gustaría tenerlo. Debemos asimilar la situación y estos chicos se van a tirar de cabeza a la pelota, van a correr, van a buscar y los queremos ver".

Scaloni fue claro sobre su función: "No estamos pensando en la Copa América porque somos un cuerpo técnico interino. Nos basamos en el día a día y, ahora, lo más importante es este partido".