Zapla no hizo pie en Misiones y fue goleado

Zapla tuvo una mala tarde, generó poco, se defendió mal y fue goleado por Crucero del Norte 4 a 0 en el estadio "Andrés Guacurari" de Misiones. Las acciones en el marco de la octava fecha del Federal A fueron controladas por José Sandoval.

El "merengue" se durmió en la primera pelota parada y tras un error en la salida, Martínez de cabeza facturó el tiro libre desde la derecha. A partir de un gol tan tempranero toda idea de planteo realizado en la previa pasó a un segundo plano.

Zapla tuvo que salir a buscar la igualdad, y en eso careció de claridad, porque ideas tuvo, pero falló en el último pase como para dejar a Catálfamo o Pascuttini cara a cara con el golero local. Crucero hizo el gol y lejos estuvo de seguir buscando ampliar la diferencia, el "merengue" se paró bien en la mitad de la cancha y cortó el circuito de juego que Oviedo, Bruno, podían aportar y habilitar sobre todo a Miranda. Sin embargo tuvo dos chances para ampliar la ventaja, y en ambas ocasiones llegaron por falla del propio Zapla más que por virtud del "colectivero". Primero Marinucci por el medio remató desviado tras acción colectiva y después Alejandro Pérez luego de una pelota detenida.

El "merengue" comenzó a inclinar la cancha después de los 30 minutos, pero no fue profundo, faltó conexión entre los volantes y los puntas, sobre todo por los costados, por eso no tuvo chances netas para llegar a la igualdad. En el complemento otra vez salió dormido atrás, Martínez por la izquierda desbordó y le quedó a Osvaldo Miranda que solo empujo la bocha a las mallas. El "merengue" tuvo el descuento por la izquierda una pelota que quedó boyando en el primer palo y Catálfamo no llegó a empujar, tampoco Pascuttini. Volcado en el ataque, el equipo palpaleño dejó espacios, de contra lo liquidó Crucero con una jugada colectiva que comendó Marinucci, habilitó para Alejandro Pérez que le ganó la espalda a Domínguez y definió cruzado. Pascuttini, de lo más claro en el ‘merengue‘ definió fuerte y tapó el arquero. Catalfamo también tuvo la suya, pero tardó en definir cuando estaba cara a cara con el golero local.

Pero de contra, otra vez pegó Crucero, centro de Sotelo, cabezazo de Miranda, reclamaron que el balón no había ingresado.