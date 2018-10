El juez rechazó el pedido de detención de Pablo Moyano

El juez Luis Carzoglio resolvió no hacer lugar al pedido de detención de Pablo Moyano ordenado por el fiscal Sebastián Scalera en la causa en la que se acusa al gremialista de defraudar a Independiente a través de la venta ilegal de entradas y el uso de socios truchos, operaciones por las que el club no percibía ingresos.

En la protesta de Camioneros frente a la Secretaría de Trabajo, Hugo Moyano confirmó al decisión del juez y celebró frente a los sindicalistas presentes: "Por más que los gorilas, los antiobreros, estos hdp que nos gobiernan, el juez ha tenido la suficiente grandeza para no aflojar frente a las presiones que recibió de todos los funcionarios".

"Se la bancó el juez y dijo que no va a meter a nadie preso que no tenga motivo para hacerlo y Pablo no tenía ningún motivo para estar preso", sentenció.

Y confirmó que irán a recibir a Pablo a Ezeiza cuando regrese de Singapur: "Van a ir muchos compañeros, no solamente de la organización gremial, sino de otras actividades y otras actividades gremiales y muchos sectores sociales y políticos van a ir a recibirlo. Vamos a ir todos a recibirlo, compañeros".