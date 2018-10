Se espera una multitud en el acto de Tucumán

El gobernador tucumano, Juan Manzur, busca reunir en la jornada de hoy 100.000 militantes para el acto por el Día de la Lealtad en la capital provincial.

Este lunes, para avanzar en la organización del acto, Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo se reunieron en el predio del hipódromo de la capital tucumana, hasta donde hoy llegarán mandatarios provinciales, legisladores y sindicalistas.

"Si queremos llegar a las 100.000 personas, de piso cada uno debe mover 5.000 personas", planteó el gobernador en un tramo de su exposición ante dirigentes locales.

Según destacó La Gaceta, Manzur recordó que habrá cámaras de todo el país transmitiendo lo que ocurra este miércoles en Tucumán, y que para eso es clave evitar contratiempos.

Jaldo profundizó en la idea de que no haya incidentes entre los dirigentes de los diferentes espacios.

"Las explicaciones que nos den después no sirven, hay que tratar de que no ocurra (ningún incidente). El compañero que no esté en condiciones que no venga", pidió el vicegobernador.

Y amplió: "Tomemos recaudos, podemos hacer este acto porque los tenemos a ustedes, sabemos la vocación y el trabajo que hacen y lo que pesan políticamente cada uno de ustedes. Por eso este acto va a ser un éxito en la provincia y se va a proyectar a nivel nacional".

De la recorrida participaron varios ministros provinciales, como Gabriel Yedlin (Desarrollo Social), Regino Amado (Gobierno), Miguel Acevedo (Interior), Juan Pablo Lichtmajer (Educación), Juan Luis Fernández (Desarrollo Productivo) y Claudio Maley (Seguridad).

En el acto de hoy estarán presentes legisladores de distintas provincias del país, como así también autoridades partidarias.

Se trata de un acto que concentrará la atención política nacional. Ocurre que hay dos objetivos planteados en la convocatoria peronista de hoy en el Hipódromo: uno hacia afuera de los límites provinciales y otro hacia dentro.

Hacia el interior tucumano está la puja entre Manzur y Alperovich, hacia afuera, la demostración de unidad de un sector del peronismo.

Por la provincia de Jujuy asistirá el diputado provincial Rubén Rivarola, actual titular del PJ jujeño.