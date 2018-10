El acusado de femicidio ya había sido condenado

Franco Aucachi, el joven acusado de asesinar a su expareja el viernes pasado en una vivienda del barrio 25 de Mayo de la localidad periqueña de La Ovejería fue citado por el fiscal Aldo Lozano, conoció causa de imputación, designó como abogado defensor a Manuel Chavarría y esta jornada a las 9 está citado para prestar declaración indagatoria.

Aucachi es un joven extremadamente violento, no solo lo confirma el entorno de Zulma Valencia, expareja del joven que apareció estrangulada en su propia vivienda, sino que además el 27 abril de este año fue detenido, imputado y meses después condenado a cumplir seis meses de prisión en un juicio abreviado por "lesiones leves agravadas por la condición de la víctima y violencia de género" y el pasado 5 de junio salió en libertad.

Este hecho que conmociona a toda la comunidad jujeña abre nuevamente el debate respecto al estado de indefensión de una persona que es víctima de violencia de género y tiene a su agresor en libertad.

El caso de Aucachi en particular, luego de estar detenido, por orden de la Justicia jujeña, debía respetar un cerco perimetral de 200 metros al domicilio de su expareja Zulma Valencia, que evidentemente no lo hizo, ya que algunos testigos lo pusieron en la escena del crimen el pasado viernes.

El joven de 23 años es de contextura muy delgada, descendió de un móvil policial ayer alrededor de las 10 de la mañana sobre calle Alvear en frente de Alcaidía del Ministerio Público de la Acusación. Llevaba zapatillas gastadas sin cordones, un pantalón de algodón negro y una campera azul que parecía envolverlo por completo. Llevaba esposas en sus muñecas y penas arrastraba los pies para caminar.

Allí lo recibió su abogado defensor y juntos fueron a la oficina del fiscal de Investigación Penal Aldo Hernán Lozano, quien está a cargo de forma interina de la Fiscalía especializada en delitos complejos.

La inmediata intervención por parte de los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la ciudad de El Carmen permitió poder detener horas después de cometido el crimen al prinicipal sospechoso.

Según supo nuestro diario, Aucachi trabaja en un restaurant y allí fue detenido y trasladado a la Dirección General de Investigaciones de nuestra ciudad.

Solo restan los análisis de las cámaras de seguridad del barrio donde vivía la víctima y el resultado de la autopsia que esta jornada se le practicaría al cuerpo de Valencia.

Reclaman el cuerpo

Los familiares de la joven madre asesinada Zulma Valencia además pidieron a la Justicia jujeña que aceleren el proceso judicial y de una vez se practique la autopsia y así poder darle sepultura. Desde la fiscalía les informaron que los resultados forenses son los elementos probatorios más importantes de una causa de estas características, para determinar las causas del deceso y les informaron que en esta jornada se le practicaría la autopsia en la morgue del Poder Judicial.

“Yo apunto a la expareja de mi hija y pido justicia para ella”

PERICO (Corresponsal). Al respecto de este crimen que conmocionó a todos los jujeños, ocurrido el viernes pasado en la manzana Nº 43 del barrio 25 de Mayo de la ciudad de Monterrico, hay un detenido, se trata de la expareja de la víctima y padre de sus dos hijos. Este joven de 23 años identificado como Franco Aucachi fue imputado de, “homicidio agravado, por la condición de la víctima, femicidio”.

En la mañana de ayer, efectivos de la División de Homicidios de la Brigada realizaron pericias en el domicilio y levantaron más pruebas.

El caso está a cargo de la Brigada de Investigaciones de El Carmen, quienes tomaron contacto también con los vecinos del lugar, tratando de recabar más información, para la reconstrucción del hecho y poder esclarecer lo sucedido.

Los familiares esperan el resultado de la autopsia, además confían en que las cámaras de seguridad aportarán imágenes clave.

Fortunata Valencia, madre de la víctima fatal, le dijo a nuestro diario que el hecho “fue como a las 23.15 del viernes, cuando entré a la casa y la vi a mi hija tirada, sin vida, no sabía quién lo hizo, yo salí corriendo y llamé a los vecinos para pedir ayuda. Yo apunto a la expareja de mi hija, estaban separados, yo lo culpo a él, creo que él no más debe ser, hace dos meses que mi hija vivía conmigo, este joven venía a buscarla seguido, yo avisé a sus padres”.

Además agregó que “la última vez, el jueves a las 21 vino el joven, quiso conversar con mi hija y yo no le hice pasar, él tenía a los chicos, él reclamaba que mi hija no iba a ver a los niños, creo que él no volvió después, cuando yo no estaba y pasó lo que pasó. Pedimos justicia por mi hija, no puede ser que esto quede así, quiero saber quién mató a mi hija y por qué lo hizo. Sus dos hijitos ahora quedaron sin su mamá”, dijo angustiada la mujer madre de Zulma Valencia.