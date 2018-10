La emocionante historia de un jujeño trasplantado

La acción de donar órganos permitió que un jujeño supere la cirrosis crónica que limitaba su vida. Se trata de Sergio Antonio Largo, de 56 años, quien hace un año y nueve meses logró recibir un trasplante de hígado realizado por un equipo multidisciplinario del Hospital Británico, de Buenos Aires.

Todo comenzó cuando Sergio, a partir de los 20 años de edad se indujo en el vicio de tomar alcohol y con el pasar de los años su estado de salud fue empeorando, "a medida que crecí se hacía necesario tomar alcohol, buscaba siempre una excusa" contó a El Tribuno de Jujuy.

Largo cumplió 25 años de servicio en la fuerza de seguridad y tras jubilarse, durante su período de inactividad, dedicaba parte de su tiempo al alcohol. Relató que no necesitaba compañía para beber, "donde iba siempre había alguien para conversar, tomar y contar su historia", sostuvo.

En 2015, cuatro años después de retirarse de su labor, empezó a sentir molestias en el hígado y las evadía tomando pastillas o calmantes. Se recuperaba y volvía a tomar durante los fines de semana.

Pero si hay un detalle crucial en esta historia, es que a fines de ese año, la aparición de una aureola en la pierna derecha alertó a Sergio de que algo no andaba bien, "me asusté y lo primero que pensé es que tenía diabetes, fui al médico y me hicieron análisis de sangre", comentó.

Cuando llegó el día de conocer los estudios, Sergio se encontraba trabajando como remisero, su esposa Lina Vargas asistió al sanatorio y se dio con la noticia de que el estado de salud de su marido era grave.

Los primeros días de enero del 2016, los médicos internaron a Sergio y detectaron que el 30% de su hígado ya no funcionaba. En ese instante, los especialistas le prohibieron tomar alcohol y él consciente de su estado de salud, siguió un plan de alimentación y una buena calidad de vida.

Sin embargo, cuando todo parecía mejorar, en febrero de ese año, uno de los hijos de Sergio cumplía años y como una excusa, "fui al almacén a comprar una cerveza, era una necesidad", comentó el jujeño.

Tras una nueva recaída, estuvo dieciséis días internado, "una infección en el hígado estaba acaparando mis riñones y tenía problemas para orinar", indicó.

Fue así que luego de estudios clínicas, se descubrió que Sergio padecía cirrosis crónica, "quedé duro con la noticia, sabía que esa enfermedad significaba tener un pie adentro del cajón", expresó.

En esas condiciones e internado -mencionó- sentir que se le desmoronaban sus sueños, "entregar a mi hija en el altar de una iglesia al muchacho que la haría su mujer para toda la vida y conocer al primer nieto, por parte de su hija", dijo sobre sus grandes anhelos.

"Entré al baño, me arrodillé y me puse a llorar, le pedí a Dios que me dé una oportunidad, que iba a hacer lo que él me diga, quería cambiar", dijo en ese momento de angustia.

El 20 de febrero fue la última vez que Sergio Largo bebió alcohol. No obstante, la enfermedad avanzaba y en diciembre del 2016, una doctora del sanatorio, se contactó con la médica Patricia Gallardo de la Fundación "Sayani", quien tomó conocimiento de su estado de salud y lo derivó al Hospital de Buenos Aires.

Si bien muchas personas esperan años por un trasplante, Sergio tuvo la suerte de contar con él en un corto plazo. El 7 de diciembre, ingresó al Hospital Británico con el numero cincuenta de la lista de espera de trasplante y el 22 de ese mes llegó su donante de hígado.

Ingresó al quirófano un 30 de diciembre y despertó un 6 de enero. Desde ese instante comenzó a escribirse un nuevo capítulo en la vida de Sergio y su evolución fue favorable. Hoy puede hacer todo lo que le gusta, realizar ejercicios y disfrutar de su familia. "Me siento como una persona de 30 años, el trasplante me cambió la vida", acotó Sergio emocionado.

Trasplantes de órganos realizados con la Ley Justina

Este año, el hospital "Pablo Soria" fue el escenario en donde se realizó la primera procuración de riñón a partir de la implementación de la Ley 27.477, recibiendo el trasplante de manera exitosa una paciente de la provincia.

También se procuraron córneas que fueron procesadas en Buenos Aires destinadas una a la provincia de Córdoba y otra a Jujuy.

"La ablación se hizo el primero de septiembre en la provincia de Jujuy y a pesar del momento doloroso que pueden transitar las familias al perder un ser querido, podemos destacar que resultó una procuración exitosa y que personas que figuraban en lista de espera recibieron un órgano que permitirá mejorar su calidad de vida", sostuvo el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, al comunicar la intervención y debut de la Ley Justina que dispone que todas las personas mayores de 18 años sean donantes de órganos o tejidos, salvo que en vida dejen constancia expresa de lo contrario.

Por su parte, el titular del Cucaijuy, Héctor Illanes, comentó que "el 28 de agosto se realizó una intervención en la provincia de Salta en la cual se procuraron riñones, córneas y corazón para válvula; siendo uno de estos riñones para un paciente de lista de espera de Jujuy", luego agregó que "también se ablacionaron dos córneas con las cual se trasplantó en Capital Federal a una mujer de nuestra provincia", indicó.

Seguidamente, Illanes explicó que con la implementación de la Ley Justina "se agilizaron enormemente los procedimientos ya que la ley propone que los hospitales cuenten con servicios destinados a la donación de órganos y tratamiento de pacientes".

Según datos del Incucai, en la actualidad 7.733 pacientes, entre ellos 250 son niños y adolescentes, esperan un trasplante de órganos y 2.961 un trasplante de tejidos. Además 3 mil esperan un trasplante de córneas y unas 30 mil personas están en diálisis.

Captación de voluntades

El Ministerio de Salud incorporó en el trámite para Carnet Sanitario la obligatoriedad de completar la ficha del Incucai en donde el usuario expresa su voluntad o negatividad respecto a la donación de órganos.

Al respecto, la directora del Centro de especialidades Norte, Fernanda Peinado, comentó que "desde la implementación de la ficha se ha logrado muy buena aceptación por parte de la gente que empezó a tomar conciencia de la importancia de donar vida", señaló y agregó que en relación al año 2016, se ha quintuplicado la cantidad de expresiones.

La esencial atención de la Fundación Sayani con los pacientes

En la provincia la Fundación "Sayani" trabaja con personas que viven con enfermedades hepáticas y trasplantados hepáticos.

Además promueve la prevención, ya que hay una gran variedad de enfermedades que afectan al hígado, y una de las características es que son silenciosas. El paciente o la persona que las padece no reconoce los síntomas, y no son diagnosticadas.

Sayani, nombre de origen quechua que significa "yo me mantengo en pie", "renacer" hace referencia a que las personas con enfermedades hepáticas, cuando están pasando por la parte más difícil de su enfermedad, se mantienen en pie para sobrellevar esto; y muchos que por los tratamientos o el trasplante se estabilizan, "renacen" aún más fuertes que antes de enfermarse.

Con el fin de garantizar un renacer adecuado y saludable para estos pacientes, es que su actual presidenta, Patricia Gallardo, se propuso desarrollar un proyecto que permita conseguirlo.

Pero no es una historia que se origina hace pocos años. Por detrás, hay toda una historia personal que merece ser contada; "cuando decidí especializarme en Hepatología, mi madre me reveló algo que hasta entonces desconocía. Mi abuela Rufina, a quien había visto atravesar una larga enfermedad que la mantenía postrada en cama, había sido víctima de una cirrosis hepática", comentó Gallardo, médica hepatóloga.

Ahora, esa pequeña casa ubicada en el barrio Luján de San Salvador de Jujuy, en la que su abuela vivió y murió en 1987 -a los 60 años- , cerrada por años como si aguardara un destino final, esperando el reciclaje que le permita a "Sayani" funcionar a gran escala, comenzó a ser refaccionada gracias a un subsidio que recibieron por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Carolina Stanley.

Esta posibilidad de financiamiento se originó durante la vigilia realizada en la ciudad de Humahuaca por los festejos del Bicentenario de la Independencia (2016), cuando parte de la Comisión Directiva se trasladó hasta la ciudad quebradeña.

Desde ese momento y hasta agosto del 2017, hubo una serie de reuniones e intercambio de información con diversos funcionarios y personal técnico de Desarrollo Social de la Nación, con el fin de cumplir con todas las normas que se exigen para este tipo de ayuda económica.

Es así que a fines de agosto de ese año, "Sayani" recibió la comunicación oficial en que les confirmaron el otorgamiento del dinero que permitió iniciar con los trabajos de remodelación en la sede ubicada en calle Calilegua al 900.

Actualmente, la fundación realiza actividades de promoción sobre la salud, cuenta con instalaciones de calidad para permitir una buena atención clínica, espacios de capacitación y de recreación para los pacientes y especialistas.

Asistencia y capacitación para el paciente

Actualmente son alrededor de 450 pacientes que asisten a la Fundación "Sayani", para realizar consultas médica, psicológica y sobre enfermedades del hígado.

Además se brindan clases de zumba, talleres nutricionales sobre alimentación saludables para pacientes con cirrosis, pacientes con hepatitis C y trasplantados.

La Fundación "Sayani" también viene llevando a cabo diferentes talleres destinados a sus pacientes y al equipo de salud. En septiembre se realizó una capacitación sobre "Cómo mantener mi cerebro saludable".

En este punto, la secretaria de la comisión directiva de la entidad, y

paciente, Fabiana Baustista, explicó que cuando una persona llega a la fundación, en primera instancia hace la consulta con la psicóloga.

"El paciente no solo consulta por su enfermedad, sino también con una carga emocional y muchas otras cosas. Después de ello la psicóloga le pasa el informe a la doctora para hacer la consulta médica", precisó.

A su vez destacó que la enfermedad hepática no tiene síntomas y cuando aparecen es porque ya hizo daño.

Cabe mencionar que aquella persona que esté pasando por una enfermedad hepática o haya sido trasplantada, podrá acercarse a la Fundación "Sayani", ubicada en Calilegua 960 o llamar al 0388 423-7635 o teléfono 4237635 o visitar la página de Facebook, Fundación Sayani.