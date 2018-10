Retracción de ventas por caída del consumo

A consecuencia de la actual crisis económica, la retracción en las ventas y la baja en la actividad económica han provocado que las pequeñas y medianas empresas se encuentren en un momento de vulnerabilidad.

Por ahora su desafío pasa por mantener los puestos de trabajo y generar mayor actividad económica y empleo genuino.

En este sentido, el presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy (UEJ), Luis Alonso, se refirió a la realidad que atraviesan las Pymes y precisó que los tres ejes problemáticos del sector son el financiamiento, la alta presión tributaria y los costos laborales.

"El aumento del dólar genera que haya un incremento fuerte también en combustibles, que luego se traslada a precios, porque esto incide en los fletes y en una provincia como la nuestra que está tan alejada de los centros comerciales, genera mayor inflación", explicó el presidente dela Unión de Empresarios.

Por consiguiente, sostuvo que la inflación incide en la pérdida de poder adquisitivo del ciudadano común y sobre todo a las Pymes, que viene atravesando una retracción en las ventas debido a la brusca caída del consumo.

Sin expectativas de mejoras

No obstante señaló que hay algunos comercios y sectores que están ajenos a este "dramático" momento, "pero en realidad la situación no está fácil", y estimó que hasta fin de año no ven expectativas de mejoras en la economía.

En otra línea, hizo mención a las altas tasas de interés que llegan al 72 por ciento. "Ni hablar si algunas Pymes quieren financiarse con descuentos de cheques, es complicado. Al no tener tasas razonables esto quita competitividad para poder lograr y generar trabajo genuino", insistió el titular de la UEJ.

Sin embargo, remarcó que el Consejo de la Microempresa aporta tasas beneficiosas de entre un 15 y 25 por ciento. "También hay otras muy altas que te financian en forma rápida", finalizó diciendo el referente empresarial.