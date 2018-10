YouTube estuvo caído en todo el mundo durante casi dos horas

Anoche alrededor de las 22 horas de nuestro país, la plataforma audiovisual Youtube sufrió una caída temporal que impedía a los usuarios poder visualizar contenidos. Se detuvieron las transmisiones en vivo y tampoco se pudo acceder a los videos compartidos.

Según el sitio especializado Down Detection, un 44% de los usuarios experimentó problemas a la hora de visualizar videos, un 38 % no pudo abrir la página de la plataforma y un 16 % no logró acceder a sus cuentas.

Youtube salió a reportar la falla manera oficial a través de su cuenta de Twitter en donde publicó: "Gracias por sus reportajes sobre YouTube, YouTube TV y YouTube temas de acceso a la música. Estamos trabajando en resolver esto y le haremos saber una vez arreglado. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar y los mantendremos actualizados".

Todos después de la caída de YouTube. pic.twitter.com/SI9xkDpMBo — JHOZZY (@Jhonflei) 17 de octubre de 2018





Aún no se han dado a conocer los motivos del desperfecto, el cual producía que al momento de intentar reproducir un video, se podía leer un mensaje que decía: “500 Internal Server Error. Lo sentimos, algo está mal. Nuestro equipo de monitoreo ha sido notificado para que se arregle esta situación”.

Frente a la inesperada interrupción del funcionamiento en la plataforma, en varias redes sociales, miles de usuarios han comenzado a denunciar la falla casi inmediatamente después de haberse producido.

Si bien muchos internautas reaccionaron con mensajes de preocupación, los que realmente colmaron los perfiles en las redes fueron los cómicos memes que denunciaban la falla de la plataforma web.

Compartimos aquí algunas de las publicaciones realizadas por los usuarios de redes, a través de las cuales manifestaron de la manera más divertida, la incertidumbre colectiva generada por el inconveniente.