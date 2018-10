"Contrapunto" en "Culturarte"

En el Centro Cultural y Museo "Culturarte" -San Martín esquina Sarmiento- se encuentra habilitada la muestra llamada "Contrapunto" que exhibe dibujos y grabados de Natalia Cordero y esculturas de Omar García Romano. La exposición permanecerá a consideración del público hasta el 26 de octubre.

Natalia Cordero nacida en San Salvador de Jujuy es egresada de la Escuela Provincial de Artes Nº1 "Medardo Pantoja", estudio en la Facultad de Artes de la Universidad de Tucumán; artista plástica, dibujante y grabadora se vuelca a la fotografía hace pocos años, actualmente ejerce la docencia mientras expone en museos y centros culturales.

Sobre las piezas que exhibe en esta oportunidad la artista dijo, "es una serie de retratos que muestran entre líneas y vacación sensibles toda las honestidad que brota de mi pecho. Gritos sonoros que exploran profundas sendas del inconsciente de mi legado natural y relaciones más cercanas. Expresividad que refleja el delgado paso del concepto al hecho creativo".

Omar García Romano es egresado del Centro Polivalente de Artes con el título de Maestro Nacional de Dibujo, es allí donde desarrolla su interés por la escultura. Estudió en la Escuela de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredón" de donde egresó con el título de Profesor Nacional de Escultura. Cursó escultura en la Escuela Superior de Artes "Ernesto de la Córcova" en Capital Federal. Como escultor participa de muestras individuales y colectivas, participó en encuentros nacionales de escultura en San Martín de los Andes, Neuquén, Resistencia y Río Bermejito en Chaco, Cafayate en Salta, La Banda en Santiago del Estero, Palpalá en Jujuy, Orán en Salta, Unquillo en Córdoba y Sucre en Bolivia entre otras donde obtiene distintas distinciones. Por ímpetu de la escultura recorrió gran parte del país, participando en simposios y encuentros de escultores.

"Participar de este tipo de encuentros me permitió el intercambio de opiniones y experiencias, sobre todos estrechar vínculos con escultores de distintas latitudes, además del diálogo y acercamiento al público en general", expresó García Romano. "Por otro lado la actividad docente me llevó a conocer diferentes comunidades de la provincia, este derrotero me permitió desandar caminos y reencontrarme con un legado ancestral, sitios arqueológicos grandiosos, tesoros que aún resguardan secretos de un pasado presente", indicó.