"De la Juventus me echaron", reveló Gonzalo Higuaín

Gonzalo Higuaín habló de todo, recordando sobre todo su salida de Juventus.

Sobre su salida de la Vecchia Signora tras el Mundial de Rusia 2018, el delantero confesó que el desembarco del portugués cambió los planes por completo: "Parece que, de pronto, se rompió algo. Luego ficharon a Cristiano Ronaldo. La decisión de salir no es mía. He dado todo por la Juve, he ganado varios títulos, pero con la llegada de Cristiano el club quería dar un salto de calidad y me dijeron que no podía continuar y que estaban buscando una solución. La mejor fue venir al Milan".

"Le tengo afecto a Juventus porque me trataron muy bien. Compañeros y simpatizantes me han dado un gran cariño. Pero no pedí salir. Básicamente, todo el mundo lo dice, me echaron", reconoció. Y luego, agregó: "En Milán inmediatamente tuve un gran amor y me convencieron".

Higuaín se mostró conforme de arribar a Milano, pero recalca que debe haber ambición dentro del plantel para ganar un título, pese a que la dirigencia sostenga que este es un proyecto a tres años: "Estoy aquí y pienso en ganar este año, no puedo esperar tres. Debemos ser conscientes de que ya podemos ganar algo esta temporada, porque Milan tiene los medios para hacerlo. Y si no tenemos éxito, veremos el siguiente. Pero tenemos que hacer que los fanáticos comprendan que podemos hacer un buen año ".

Desde hace varias semanas, la prensa italiana habla de una rivalidad entre Higuaín y Mauro Icardi, las principales estrellas del clásico. Sin embargo, para el ex Napoli y Real Madrid esta disputa no existe. "Esto no es tenis, es fútbol: once contra once, no delantero centro contra delantero centro. Vencen los equipos, no los jugadores. Icardi lo lleva haciendo bien varios años, ha marcado muchos goles, es joven y tiene margen de crecimiento", comentó.

"De Icardi me quedo con su golpeo de cabeza y su frialdad en el área, es un asesino", reconoció. Gonzalo Higuaín es uno de los puntales del Milan, al marcar 4 goles en la Serie A (en 5 presentaciones) y 2 en la Europa League (en 2 juegos).

Aunque luego recalcó que no tienen relación ("No nos hablamos") y le hizo un guiño al entrenador de la Selección Argentina al afirmar que no tendría inconvenientes en compartir ataque con el esposo de Wanda Nara: "Para mí no es un problema jugar con otro delantero. En mi carrera he tenido muchos delanteros a mi lado. Me adapto a todo, como los demás tienen que adaptarse a mí".