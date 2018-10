Los tíos de Sheila Ayala confesaron el crimen

Poco antes de las 20 horas, Leonela Abigal Ayala, hermana de Juan Carlos, padre de Sheila Ayala y Fabián Ezequiel González Rojas, oriundo de Paraguay, su pareja de 24 años de edad, reconocieron ante efectivos de la Policía Bonaerense haber asesinado a su sobrina cuando peritos requisaban su departamento, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

En su departamento se encontraron bolsas y cintas sobre un colchón, compatibles con las que el cadáver de la menor fue envuelto. La

El giro es sorprendente: Leonela había dado varias entrevistas a canales de televisión denunciando la desaparición de su sobrina. Ambos son padres de un bebé de un año y seis meses y ella está embarazada.

La tía había encabezado la campaña por encontrar a su sobrina desde su perfil de Facebook. "Que aparezca mi sobrina Sheila Ayala, aparecé, te estamos buscando, desapareció ayer, si alguien la vio por favor comunicarse a estos números", publicó en un posteo el lunes pasado. Hoy, su muro está minados de insultos. "Asesina, hija de puta", la llaman a Leonela.

Tan solo cinco meses atrás, Sheila festejaba el cumpleaños de su primo, el hijo de sus presuntos asesinos, con una torta de banana y dulce de leche en el barrio Trujuy.

Por lo pronto, la familia no tiene una explicación. Gladys, abuela paterna de la menor asesinada, dice: "Yo no sé qué pasó, no sé si Fabián y Leonela eran borrachos, violentos, drogadictos, yo mucho no los trataba. A Leonela la vi pocas veces, una vez que vino a festejar el cumpleaños de mi nieta. Cada uno tiene su hogar, yo con ellos no me meto, vivo en San Miguel pero no iba a para Trujuy. Mi hijo era un padrazo para la nena, pero mi hijo no sé."

Fuente: Infobae.