Grupo Las Glosas Teatlo estrena obra en Tilcara

TILCARA (Corresponsal). "Silencio y que florezcan a tu paso", es una obra teatral protagonizada por Verónica Pesce, Gisela Divone y Eva Sternberg, elenco del grupo Las Glosas Teatlo, con la dirección de Gabriel Pascale. Las actrices viven en Humahuaca, y llevarán la puesta mañana a las 21 a la sala "Barbarita Cruz", del Centro Andino Para la Educación y la Cultura (Capec de Tilcara), el 27 a la de la Casa de Tantanakuy (Humahuaca), el 3 de noviembre a La Campana Teatral (Tilcara) y el 24 al teatro El Pasillo (San Salvador de Jujuy).

Conversamos con dos de ellas para que nos hablen de la obra, y Gisela Divone comienza por decirnos que "la empezamos a armar, a pensar y a escribir a fines del 2013, así que tiene unos cuantos años de masticado". Eva Sternberg agrega "empezamos dialogando a ver de qué podía ir este material, pensando en nuestras problemáticas y visiones sobre la mujer en nuestra sociedad". Divone habla de "contar algo desde nuestra experiencia y nuestra vida cotidiana. La idea está pensada desde ahí, hicimos punteos de temas que nos preocupaban, interesaban o molestaban, y se fue desarrollando la obra. Verónica empezó a escribir sobre estas ideas, desarrollamos los personajes, nos apropiamos cada una de un personaje, y se fue armando".

El grupo Las Glosas Teatlo había nacido poco antes, recuerda Eva, "cuando nos pidieron una obra para la elección de reina de la primavera, y armamos algo bastante bisagra, con una crítica del tema".

Gisela dice, a su vez, que "las tres, por separado, llegamos a Humahuaca con un encuentro de teatro llamado El Séptimo, y las tres estudiamos por separado y, en distintas épocas, fuimos parte de El Baldío Teatro, pero sin cruzarnos".

Las tres vienen del teatro, desde distintas perspectivas, pero Eva explica que "siempre la mujer tiene la familia haciendo contrapeso. Tuvimos hijos durante el desarrollo de este material, nos encontramos las tres dando la teta, tratando de escribir con los chicos queriendo jugar", y Gisela cuenta que "la idea de armar este grupo tenía que ver con reencontrarnos, con un esfuerzo enorme por juntarnos, a veces de madrugada, cuando los niños dormían, para poder hacerlo".

Eva nos cuenta que "Verónica propuso los dos personajes principales de la obra, y Gisela hace los otros personajes auxiliares, que no son tan auxiliares, como la madre, la enfermera y la amiga. La idea tiene que ver con lo que estábamos hablando, porque justamente una se pregunta cuál es el rol de la mujer, qué deberíamos hacer y qué no, mostrado a través de dos pequeñas historias en las que una se puede sentir reflejada".

Una de las mujeres tiene una relación muy fuerte con su marido y con sus hijos, y agrega Eva "cómo se evidencia esa situación de tensión, y el otro personaje es en relación con su madre y las enseñanzas que le transmite, un deber ser sobre el que está bueno preguntarse. ¿Qué nos pasa como mujeres?".

Gisela cuenta que "esas dos mujeres se encuentran, empiezan a relacionarse, sin querer se van contando sus historias y hay encuentros donde sus historias se parecen, otros en los que no. La trama toca muchas puntas". Los personajes se llaman Ella y Bella, y Eva dice que "desde la puesta hay dos espacios, uno que es donde están, que no se sabe muy bien qué es, un no espacio al que cada uno le encuentra un sentido, y otro espacio es el de la evocación, el de los recuerdos, con las escenas más realistas".

Gisela cuenta "en un momento vino un director, Gabriel Pascale, que nos ayudó a armarla para poder ponerla en escena" y Eva recuerda que "su visión, siendo hombre, ayuda a que nosotras podamos encarar los personajes desde otro lugar".

Gisela dice que "quienes nos conocen saben que desde hace cuatro años estamos trabajando la obra, y nos venían pidiendo el estreno". Y Eva cierra diciendo que "nos comunicamos con gente de El Baldío, donde inicialmente empezamos a hacer teatro, aunque sin conocernos, y ahora la llevamos al Festival de la Víspera, a comienzos de diciembre. Para nosotros es muy significativo ir a mostrar nuestro pequeño hijo teatral".