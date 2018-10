Santa Clara sigue firme en la tabla de posiciones y se encamina a obtener el título liguista, aunque restan nueve puntos en juego, detrás pisándole los talones están San Salvador y Atlético Inter.

Regulan fuerzas. Este fin de semana en la Liga Punena habrá fecha reducida por el festejo del Día de la Madre, este domingo.

El combinado "tricolor" ganó sin problemas su último partido, venció por 8 a 0 al desconocido Deportivo Estibadores, los del "submarino amarillo" solo aguantaron los primeros 15 minutos, luego fue todo de Santa Clara.

Hubo goles para todos los gustos, hace tiempo en el Estadio Único no se observada tremendo "baile" y buen juego colectivo.

Mientras San Salvador, la sorpresa del certamen y segundo en las posiciones, aprovecho las ocasiones de gol para derrotar a Gardelitos por 2 a 0, duro partido para el equipo del barrio homónimo, que supo resolver ante el siempre complicado equipo de la Terminal.

En tanto Atlético Inter no pudo derrotar al debutante San Cayetano, el resultado final fue 0 a 0, los de La Intermedia perdieron dos puntos valiosos pero igualmente siguen terceros y expectantes.

Otros resultados registrados fueron; Libertad 2 - Alberdi 0, Central Norte 3 -Unión Talleres 0, Racing Ojo de Agua 8-Residentes de San Francisco 0.

También; Educadores 1-Atlético Argentino 1, Gimnasia y Tiro de Yavi 6- Club 20 de Enero 0, Defensores del Norte 0-Lavalle 0.

Cerraron la fecha, Cieneguillas 1-

Barrios 0 y San José de Pumahuasi 2- Luján 1.

Tabla de posiciones

Santa Clara 56 puntos, San Salvador 53, Inter 52, Libertad, Gimnasia y Tiro de Yavi, Racing Ojo de Agua 46, Estibadores 39, Lavalle y Defensores del Norte 38, Gardelitos Santa Catalina 37, San Cayetano 36, Central 31, Cusi Cusi 28, Cieneguillas 25, Deportivo Tafna y Deportivo Cangrejillos 23, El Cóndor, Educadores y Barrios 22, Alberdi 17, Atlético Argentino 10, Talleres 9, Pumahuasi 8 puntos.

Próxima fecha

Hoy: A las 15.15 Cangrejillos vs 20 de Enero. Desde las 17 Lavalle vs Barrios

Mañana: A las 10 Estibadores vs San Cayetano. A las 11.30 Unión Educadores vs Central Norte. A las 13.45 Racing vs Tafna. Desde las 15.30 Residentes de San Francisco vs Club Luján. A las 17 Concepción El Cóndor vs Gardelitos

Cómo mencionábamos anteriormente el domingo no habrá partidos por la conmemoración en todo el país del Día de la Madre.