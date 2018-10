Patricia Ramos presenta su primer disco

Esta noche a las 21 la folclorista Patricia Ramos presentará su primer material discográfico titulado "Thakhy Warmi" en el Centro Cultural "Héctor Tizón" -Hipólito Yrigoyen esquina Junín-. Y la artista en diálogo con nuestro medio brindó detalles del disco, "un proyecto largamente añorado", dijo.

Los precios de las entradas para el show de esta noche fueron fijados en $ 50 (anticipadas llamando al 3884800388) y $ 100 (en puerta).

La velada musical de esta noche contará además con la participación de Rubén Cabezas, Las Warmis del NOA, integrantes del proyecto "Madres Cantoras", "Guitarreros" integrado por Ariel Alcovedo, Pablo Siles y Gabriel Vilca. Y también se contará con la participación del ballet dirigido por Raúl Nieva que interpretará danzas en vivo.

El disco cuyo nombre significa "Caminos de Mujer" fue grabado en los estudios "El Hornero" de Ariel Alcovedo y consta de 8 canciones escritas en su mayoría por Ramos. "Las canciones tienen que ver con las distintas sendas que siguen las mujeres a lo largo de la vida, porque van atravesando diferentes circunstancias. Así los temas del disco hablan de vivencias y tienen un mensaje de lucha, de resistencia, resiliencia, cambio, maduración", indicó. "Zamba del Niño", "Thakhy Warmi", "Canto del Grillo", "Vuelve", son algunas de las composiciones de Ramos que se escucharán esta noche durante el espectáculo.

Este material es un proyecto largamente ansiado, "siempre tuve la idea de hacerlo pero me fui a estudiar a Buenos Aires, luego nació mi hija y lo postergué, pero es un anhelo que tengo desde muy chica. Finalmente lo terminé y fue hermosa la experiencia", expresó la cantante que además integra el proyecto "Madres Cantoras". Y consultada sobre sus próximos proyectos contó, que "el 16 de noviembre presentaremos "Thakhy Warmi" en la sala Galán del teatro Mitre, continuaremos girando por la provincia con "Madres Cantoras" y el 8 de diciembre será parte del Festival Nacional Musical que se realizará en el coliseo jujeño. Y a partir del lanzamiento del disco espero que comiencen a llegar las invitaciones para el verano", señaló.

PATRICIA RAMOS/ LA CANTANTE JUJEÑA LANZARÁ ESTA NOCHE SU PRIMER DISCO.

Antes de concretar este disco Patricia Ramos, estudió en la Escuela Superior de Música el Profesorado de Artes en Música, en la Universidad Nacional de Quilmes la Licenciatura en Composición y en la Universidad Nacional de Rosario continúa sus estudios en la investigación. Ha trabajado como docente de música y especialmente de canto desde el año 2004, vivió en Buenos Aires 6 años formándose en la composición musical, canto y piano. Ha formado orquestas experimentales de instrumentos andinos y coros. Ha cantado en diversos centros culturales y peñas compartiendo escenario con Ariel Alcobedo, Tati Domínguez, Maryta de Humahuaca, Griza Callata, Ivana Ávila, Ledna Viasquini, entre otros.

"Todos los cantores con los que he compartido me han entregado desinteresadamente su alma y su amor al arte, he aprendido mucho con ellos", expresó

Disertó en Córdoba y Salta dando seminarios y talleres entorno a los instrumentos andinos y en San Salvador de Jujuy, San Pedro y El Carmen ha ofrecido talleres de canto.