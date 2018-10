El inesperado elogio de Xavi a Gallardo: "Quiere jugar al fútbol que nos gusta en Barcelona"

El ídolo español habló desde Qatar y sorprendió con palabras hacia el entrenador de River. "Me parece una persona que tiene una gran personalidad y que está destinada a triunfar", señaló.

Desde Qatar, Xavi Hernández brindó una entrevista y habló de todos los temas, pero lo que más sobresalió fueron sus elogios a Marcelo Gallardo, entrenador de River.

"Ya me gustaba cuando jugaba, un jugador con mucho talento, que seguramente tenía que pensar porque no era muy fuerte físicamente, creo que es una persona inteligente, que piensa y que quiere jugar al fútbol que nos gusta en Barcelona por lo tanto le espera un futuro muy bueno, me parece una persona que tiene una gran personalidad y que está destinada a triunfar", aseguró en Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad (97.9) el mediocampista de 38 años, que ganó todo con Barcelona y ahora se desempeña en el fútbol qatarí.}

Y luego, ante la consulta que le hicieron sobre el "Muñeco" si podía dirigir Barcelona en un futuro, señaló: "Nunca se sabe, aquí han venido varios técnicos argentinos. El último fue el "Tata" Martino, también lo ha hecho Menotti por muchos años, nunca sabes el futuro pero sí. El futbolista argentino y el entrenador argentino no tiene que envidiar a nadie, siempre han trabajado bien, ya sea entrenadores como jugadores".