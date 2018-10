Daniel Scioli va a juicio oral acusado de recibir dádivas

Junto a su ex jefe de gabinete y su ex ministro de Salud habían sido denunciados por Elisa Carrió por un negociado vinculado a la construcción de salas de atención médica.

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, deberá enfrentar su primer juicio oral y público. Es que el fiscal Álvaro Garganta hizo el requerimiento para elevar la causa en la que el ex mandatario, su ex ministro de Salud Alejandro Collia, su ex jefe de Gabinete Alberto Pérez – entre otros ex funcionarios – y el empresario Ricardo Miller realizaron diversos negociados vinculados a la construcción de salitas de atención médicas, denominadas UPA -Unidades de Pronta Atención-.

Según concluyó el fiscal en un dictamen al que accedió Infobae, hay tres hechos vinculados a esta operatoria de los cuales se desprenden diversas responsabilidades penales. Todos reflejan una misma mecánica: funcionarios de la administración que lideraba Scioli fueron presionados para adjudicar obras públicas a la empresa Miller Building S.A.

Se acuerdo a las pruebas analizadas por Garganta, esto ocurría como consecuencia de "la relación personal y comercial que el gobernador mantenía con su presidente y accionista mayoritario, y además, por las dádivas que el primer mandatario recibía de éste por su rol".

La causa se inició por una denuncia de Elisa Carrió. A Scioli y Collia se les imputa en calidad de instigador los delitos de tráfico de influencias pasivo y en calidad de autor del tráfico de influencias pasivo.



El petitorio incluye además de Scioli, Pérez y Collia a Ricardo Estanislao Miller, Gerardo Daniel Pérez, Ana Beatriz Ptriolo, Matías Alcalde, Guillermo René Scarcella, Pablo Damián Elias, Antonio Atilio La Scaleia, Roberto Jorge Passo, Humberto Jorge Pumo, Patricia Viviana Nisembaum, Luis Angel Pérez, Jorge Héctor Giordano, Gustavo Fernando Seva, Daniel Osvaldo Burgos, Alejandro Víctor Fernández, Nicolás Vitale, Romero Seguel Pelayo Aner, María Cecilia Passo, María Soledad Cascallares, Sandra Sabbattini, María Celeste Celle, José Rodríguez, Bernardo Rodríguez, Diego Osvaldo Giovanetti, Gustavo Fernando Baldachis, Ricardo Adrián Bianchimano, Walter Edgardo Cardone, Sandra Alicia Mamberti, Mónica Cecilia Ripamonti, Cayo A. Ortiz Almada, Alejandro Omar Moretti, Eduardo Ricardo Aparicio, Daniel Osvaldo Roberto, Julio Néstor Cesar Balbi Rodrigo Alfredo Dossetti, Gladus Pérez Ferrando, Gabriel Pérez de Vargas, César Marcos, Paula Kammeraht, Carolina de Tomassi, Daniel Soncini, Juan Carlos Mancinelli, Marcelo Cristian Beneyte y Pablo Adrián Fontanari.