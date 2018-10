Gastronómicos denuncian quita de horas y despidos

El gremio de los gastronómicos denunció reducción de carga horaria y despidos. Además indicaron que preocupa el crecimiento del trabajo en negro.

Martínez indicó que la fuerte suba de tarifas e insumos aumenta la presión sobre los propietarios de los empredimientos.

Juan Carlos Martínez titular de Utghra Jujuy denunció que en su sector, existe más de un 35% de trabajo en negro en toda la provincia sumado a los despidos, reducción horaria, anticipo de vacaciones muchas veces de forma inconsulta.

En su extenso análisis de la situación, el secretario general de la Utghra la calificó como muy compleja. Indicó que la suba constante de los servicios, la inflación que no para, afecta directamente al sector. "Lamentablemente todo anuncio que viene, el aumento de los servicios, el aumento de combustible todo se ve trasladado a las góndolas, así que el poder adquisitivo del salario es muy preocupante", dijo Martínez.

Sobre el crecimiento del trabajo en negro, dijo "lamentablemente hay más de un 35% de trabajo en negro en toda la provincia, y donde más se da es en el Norte, zona turística por excelencia. La misma situación ocurre en las Yungas. Lamentablemente no tenemos ayuda para tratar de hacer cumplir el convenio colectivo de trabajo", agregó.

El gremialista señaló que pese a la complicada situación que vive el sector gastronómico, "Jujuy es una provincia bendecida, "estamos teniendo mucho turismo interno, hemos recuperado la visita del turista extranjero. La suba del dólar beneficiará para que más gente venga a la Argentina y a Jujuy.

En cuanto a los despidos que hubo hace unas semanas, Martínez precisó que son más de 10 trabajadores que quedaron sin sus puestos laborales. "Tenemos mucho trabajo en negro en la actividad, así que lo que primero hace el patrón es despedir al trabajador que tiene en negro. En algunos casos en el interior de la provincia como acá, están reduciendo la jornada laboral o sea que la reducen de ocho a cuatro horas. Esa es una nueva estrategia que está implementando la patronal, pese a que la actividad se está moviendo", agregó.

Asimismo indicó que no se constataron cierre de locales, pero sí "se está encareciendo mucho la presión fiscal sobre los empresarios y se evidencia mucho la suba de los alquileres. Los cierres de locales que hubieron se registraron más en el interior pero todos motivados por la suba de los impuestos y de los alquileres. A nivel nacional y principalmente en Buenos Aires que se han dado a conocer más de cinco mil establecimientos gastronómicos que cerraron".

Cosas por cambiar

Advirtió que pese a la visita constante de turistas, hay algunas falencias que no permiten el aprovechamiento de ese fenómeno.

"Hay que comenzar a ver cosas como que la capital sobre todo carece de vida nocturna, de un espacio cultural donde podamos recibir a nuestros artistas. Tenemos que ver que en el norte o el Ramal hay falencia de los servicios, y que cuando hay mucha gente colapsa la provisión de servicios eléctricos y de agua potable. También nos falta mucho en el tema de atención al cliente, por lo que desde el gremio se impulsan acciones de capacitación hacia nuestro personal. Aunque el gremio constantemente está haciendo capacitación, pero sería bueno que se haga a través de todas las comisiones municipales y municipios del interior de la provincia. Nos tenemos que sentar a ver y sepamos vender en el buen sentido de la palabra, y también saber dar servicios de excelencia que esto estaría faltando".

"Volviendo a la vida nocturna de los boliches bailables que no se tiene en la ciudad, los que hay lamentablemente cuentan entre un 70 y un 80% de trabajadores en negro, aunque también se registran en restaurantes y hoteles. Muchas veces ellos trabajan bien sábados, domingos o jueves y es donde se detecta mucha actividad en negro porque reitero no la podemos controlar bien porque no se trabaja los fines de semana y es donde más se detecta los trabajadores en negro", señaló el dirigente.

Consideró que "en síntesis creo que esta crisis económica que estamos viviendo no escapa ninguna actividad y sobre todo Jujuy que carece de fuentes de trabajo genuino, donde tenemos más de un 40% de la masa social en edad de producir que no cuenta con trabajo. La carencia de producción de trabajo del sector privado está quieto y todo es el Estado. En la parte que tendrá que generar puestos de trabajo será el sector privado, porque no hay políticas para la generación de nuevos empleos. Pienso que la crisis que estamos viviendo, sin ser economista, es económica y que pocas veces en la historia del país hemos sufrido esta crisis. Si vemos para atrás, en el 2001, 2003 había crisis pero más bien era social y un poco económico pero no se sentía tanto este aspecto. Hoy realmente es una crisis económica que, para generar puestos de trabajo genuinos necesitamos inversiones tan anheladas nombradas por los gobiernos provincial y nacional".

En los boliches bailables cerca del 80 por ciento de los trabajadores está sin registrar debido a la falta de controles.

Un espacio propio

JUAN CARLOS MARTÍNEZ

Por otra parte dijo que “acá hay un descreimiento muy grande del sector político, este gobierno actual es sordo y carecemos de entender una oposición firme, fuerte que pueda contener a todos los sectores que hay. Se está conversando constantemente en armar un espacio propio que contenga a aquellos que nunca estuvieron en la vida política”, agregó.