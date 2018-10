El Central subió la tasa a 69% y el dólar bajó

El dólar perforó la barrera de los $40 al cerrar ayer a $38,98 lo cual significó una caída de $1,68, en una jornada en la que el Banco Central adjudicó Leliq con una tasa promedio de corte de 69,465%, en el marco del nuevo esquema de política monetaria.

La moneda estadounidense perforó la barrera de los $40 al cerrar ayer a $38,98 lo cual significó una caída de $1,68.

Según un promedio realizado por el organismo que conduce Guido Sandleris, la divisa finalizó este martes a $37,98 para la punta compradora y a $38,98 para la vendedora.

Así, desde la puesta en marcha este lunes de la nueva política cambiaria, el dólar acumuló una baja de 7,2 por ciento, equivalente a $ 2,82.

En los mostradores del Banco Nación, la moneda norteamericana terminó a $39; mientras el precio más elevado fue expuesto en Santander Río a $39,50.

En el segmento mayorista, el dólar perdió $1,50 al cerrar a $38,10.

En un comunicado, el Banco Central de la República Argentina indicó que se adjudicaron órdenes por un valor nominal de $52.815 millones en la licitación de Leliq a siete días, con una tasa de corte de 73 por ciento.

La tasa promedio de corte fue de 69,465%, señaló la entidad.

"El Banco Central continuará realizando diariamente subastas de Leliq a siete días para cumplir con la regla de crecimiento nulo del promedio mensual de la base monetaria que entró en vigencia el 1 de octubre", subrayó.

Además, subrayó que "continuará realizando diariamente subastas de Leliq a siete días para cumplir con la regla de crecimiento nulo del promedio mensual de la base monetaria que entró en vigencia el 1 de octubre".

El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 482,768 millones.

La baja del dólar se dio tras la puesta en marcha de la nueva política monetaria mediante la cual el Banco Central pretende recuperar la "credibilidad en capacidad" de cumplir metas de inflación.

En ese escenario, Sandleris ya se reunió con ejecutivos de bancos, aseguradoras, sociedades de bolsa y fondos de inversión para presentar el plan monetario.

El dólar cotizó este martes por la mañana a $39,70 y con el correr de las horas acentuó la tendencia negativa.

Operadores de la city porteña consideraron que las altas tasas de interés y el desarme de posiciones contribuyeron a la baja del billete verde.

“Existe un peligro de que la inflación se espiralice”

El exministro de Economía Domingo Cavallo advirtió que el país pasó de un atraso cambiario “a un peligroso adelanto cambiario” y alertó que si el dólar sigue subiendo “existe el peligro de que la inflación se espiralice”.

“Se pasó de un atraso, a un peligroso adelanto cambiario. Para reducir el riesgo de fracaso del nuevo acuerdo con el FMI, es fundamental que el Gobierno no intente frenar la caída gradual del tipo de cambio real”, sostuvo el economista.

Y añadió: “las reglas de intervención (o mejor, de no intervención) en el mercado cambiario que se anunciaron, no ayudarán a que los ahorristas argentinos que tratan de proteger sus ahorros contra la desvalorización por inflación y devaluación, apuesten a la estabilidad del peso”.

Para el exfuncionario, “tampoco ayudará la persistente prédica de muchos economistas (incluidos algunos relacionados con el gobierno), en el sentido de evitar, de aquí en más, la apreciación real del peso. Argumentan que la mejor estrategia de crecimiento es la que se basa en un tipo de cambio real tan alto como el alcanzado en setiembre, aun cuando para sostenerlo se necesiten permanentes devaluaciones del tipo de cambio nominal”.

“Si el actual tipo de cambio es insuficiente para revertir el saldo de la cuenta de turismo, es mejor pensar en un impuesto al gasto turístico en el exterior que en más devaluación. Un impuesto al turismo en el exterior es menos distorsivo que el impuesto a las exportaciones”, enfatizó.

Cavallo advirtió que la inflación “se aceleró durante setiembre a un ritmo inédito desde 2003 y, si el precio del dólar sigue subiendo, existe el peligro de que esta inflación se espiralice”.

Massa suma críticas contra el Gobiern

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, aseguró ayer que el Gobierno “tiene que cambiar el rumbo económico” y cruzó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al subrayar que “a un laburante que no le alcanza la plata no se le puede pedir paciencia”.

“El problema más serio de la Argentina que es la economía real: la caída del salario, el peso en las cuentas personales de los servicios, es la inflación de los precios”, sostuvo el referente opositor.

En declaraciones radiales, el exdiputado nacional remarcó que “estabilizar las variables económicas es recuperar el salario porque el problema más serio es el frío en el mercado interno”.

“Con caída en venta de comercios, freno de actividad en pequeñas y medianas empresas, caída de ingreso real y pérdida paulatina de puestos de trabajo, lo que tenemos hoy es recesión y caída en la calidad de vida de la gente. Estabilizar la economía argentina necesita volver a poner en marcha el mercado interno”, manifestó el tigrense.

En ese sentido, destacó: "El Gobierno tiene que cambiar el rumbo económico".

A la vez, Massa cuestionó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por su mensaje a la sociedad: “Yo le pido a la gente que tenga paciencia, nos espera un momento difícil y duro, pero luego saldremos adelante”, había expresado el funcionario nacional por la mañana.

“Paciencia le podemos pedir a una petrolera porque tienen espalda, pero a un laburante que dejó de pagar la escuela del hijo porque no le alcanza la plata, no le podés pedir paciencia”, finalizó el exdiputado y líder del Frente Renovador.