Calidad de vida luego de padecer un accidente cerebro vascular

Este año a nivel mundial, la unidad "Stroke" decidió hacer una campaña de concientización, focalizada en "La vida luego del ACV" por el cual desde el Servicio de Neurología y Neurocirugía del hospital "Pablo Soria" invitaron a toda la comunidad a participar de la jornada de concientización a desarrollarse hoy de 17 a 20 en inmediaciones del parque lineal Xibi Xibi entre el puente Gorriti y puente Bicentenario.

En este sentido, Romina Martínez indicó que durante la jornada participará toda el área de rehabilitación del paciente con esta patología, y se realiza esta actividad debido a que "tenemos una estadística donde igualamos al accidente de tránsito, con un evento cada cuatro minutos por lo cual a nivel económico tiene un impacto importante. Esto, debido a que un paciente que sufre un Accidente cardio vascular (ACV) después necesita un contexto de todo lo que es rehabilitación, con atención de fonoaudiología, fisioterapia, kinesioterapia. También a nivel nutricional debido a que quedan algunas secuelas, y muchas veces tienen que optar por diferentes tipos de alimentación por lo cual el costo de un paciente que después que sufre un ACV es bastante importante y todo lo que lleva el impacto a nivel familiar".

En ese contexto, la neuróloga indicó que este año quieren focalizarse especialmente en la realización de la rehabilitación, para que sepan cómo es el equipo que tenemos que tener armado. A nivel público lo estamos tratando de armar para adultos. Nosotros contamos con neurólogos, neuropsicólogos, fisioterapia, fonoaudiología, fisiatría, y lo hacemos a nivel público como para que podamos optar en cuanto al tema de rehabilitación y enfatizar en eso".

"Este aspecto lo vemos porque la mayoría de la gente viene en tiempo tarde al ACV. Por ejemplo, cuando empiezan los síntomas que son dolor de cabeza, adormecimiento del brazo, mareos, pérdida de la conciencia, son motivos por el cual el paciente tendría que concurrir a una guardia para ver el tratamiento e iniciar todo un protocolo. Ahora, si llega dentro de un período de "ventana" que son cuatro a cuatro horas y media que es un ACV isquémico se puede usar un producto que se llama Trombolítico donde el paciente puede mejorar y pasarlo y no quedaría con tantas secuelas. Actualmente se están haciendo trombolíticos a nivel endovenoso, por lo cual la ventana se nos abre un poquito más a 24 horas".

En este aspecto, subrayó que "nosotros lo que más queremos enfatizar, es el paciente que llega, se secualizó y cuáles son los pasos a seguir desde allí, y que realmente se puede rehabilitar, puede mejorarse y recuperar un poco de su vida, porque la edad que más afecta son pacientes desde 45 a 65 años, donde son pacientes en edad productiva y laboralmente activos".

Recuperar el habla y la alimentación

Desde el aspecto de la rehabilitación, Silvia Alfaro, fonoaudióloga, dijo que ya con el cuadro o el ACV instalado "nosotros comenzamos de inmediato con la rehabilitación, y ese impacto puede influir tanto en el lenguaje, en el habla del paciente o la alimentación. Nosotros acá como hospital de agudos, orientamos directamente el tratamiento a la parte de alimentación, porque generalmente con una patología del ACV ya instalado se afectan zonas, músculos que están directamente relacionados con la alimentación y el lenguaje. Muchos de esos pacientes, por la gravedad y la dificultad de esa alteración, se alimentan directamente con una zonda nazogástrica. Entonces, la rehabilitación comienza desde el primer momento en que ya está internado y tratado por los médicos, y la estimulación consiste en esto, en recuperar o compensar algunas dificultades para que el paciente vuelva a comer por la boca. Y en la parte del lenguaje, todo eso depende del lugar de la lesión. La idea es recuperar y que el paciente vuelva a comunicarse con su medio, con la familia y existen distintos niveles de severidad tanto en la alimentación como en el lenguaje".

Por otra parte, la neuróloga Romina Martínez detalló que a nivel consulta de guardia, el número es importante. "La idea es que tenemos que saber que a nivel poblacional, cada síntoma que siente el paciente, como adormecimiento de los brazos, dolor de cabeza, mareos, trastorno en el lenguaje, que no puede gesticular o hablar, tiene que consultar a la guardia, cosa que nosotros podamos actuar rápidamente y no quede con tantas secuelas".

En esta oportunidad de la jornada de concientización donde se desarrollarán clases de zumba, habrá un stand informativo en fonoaudiología, kinesiología, fisioterapia, neuropsicología, nutrición, fisiatría y trabajo social, y el staff de neurólogos como para que tengan contacto con ellos, tanto a nivel profesional como a nivel recreativo. Por ello, se invitó no sólo a los secualizados o a sus familias sino también a toda la comunidad en general, para concientizarse de que realmente es una problemática, y donde el número es realmente importante, porque se está hablando de un paciente cada cuatro minutos.

Detalle de los factores de riesgo

En cuanto a los factores de riesgo, Romina Martínez detalló que los pacientes que tienen que tener cuidado son a partir de los 30 años, por cuadros de hipertensión, diabetes, obesidad, estrés, mejorar lo que es calidad de vida; hacer los controles a nivel anual y cuando hay una patología de base, por lo menos mantener contacto con su médico cada dos o tres meses para llevar bien la patología de base, ya sea hipertensión o diabetes.

Cabe apuntar que éstos son dos factores de riesgo que se pueden modificar, mientras que hay factores de riesgo que no son modificables como los hereditarios, en esos no podemos actuar, pero si pueden actuar en los factores de riesgo adquiridos como la hipertensión, la obesidad, el estrés, la diabetes. Los no modificables son las patologías de herencia fundamentalmente si el padre tuvo infarto cardíaco, ACV, algunas malformaciones que también se denominan a nivel hereditario y predisponente a nivel congénito como por ejemplo, la enfermedad de Fabrí, es una patología a nivel vascular que favorece y generalmente son infartos de ACV en gente joven. De esta patología dijo que también se da en la gente joven y hay mucha demanda por cuanto "la calidad de vida se modificó muchísimo, actualmente duermen menos, hay mayor nivel de estrés, consumo de cigarrillo, mayor obesidad, mala alimentación, aumento del consumo de alcohol, son todos factores de riesgo que favorecen a que el paciente tenga un ACV a edad temprana. Los ACV "se clasifican en isquémico cuando se lesiona o se tapa un vaso arterial y tenemos el ACV hemorrágico que es cuando se lesiona una arteria. La lesión de la arteria puede ser por hipertensión, que es la más frecuente, o por una malformación como es el caso de los aneurismas y otros tipos de malformaciones vasculares, que se da generalmente en gente joven y es hereditario. El ACV isquémico, es el que tiene mayor número de casos y en cuando al hemorrágico es el más frecuente de ellos y es en el que tratamos de enfatizar para mejorarlo en cuando al factor de riesgo porque está indudablemente, en directa proporción con la hipertensión, si tuvo infarto cardíaco, la obesidad y la diabetes". "A partir desde que un paciente sufre un ACV, hay áreas que no solo tienen que ver con el lenguaje sino con todo el contexto cognitivo, como lo son la memoria, el aprendizaje, la atención, entonces la neuropsicóloga nos orienta en el tema de, valoración del paciente, que déficit tiene y cuáles son las herramientas para que pueda recuperar algunas funciones cognitivas, que son memoria, aprendizaje, atención, entre otros.

Las especialidades del servicio que funciona en el "Pablo Soria"

También el equipo cuenta con la fisioterapeuta que se encarga de la evaluación de toda la parte motora del paciente.

"Hay una nutricionista, servicio social que en esta población, la mayoría de los pacientes no tienen cobertura. Entonces, desde acá es que vamos preparándolos para que cuando el paciente vuelva a la casa medianamente con todas sus funciones vitales conservadas, como la alimentación, que pueda mantenerlo la familia en su casa. La asistente social en algunos casos por ejemplo, siempre desde la parte rehabilitación, va gestionando todo el trámite necesario para que el paciente tenga una cobertura en ese sentido. Así que dentro de todo, el paciente desde la parte aguda o sub aguda desde el hospital, se le da toda la parte de contención, de rehabilitación para que la familia ya en su casa pueda mantenerlo y continuar con lo básico que va a necesitar ese paciente, de un sostén, de poder comer, alimentarse, movilizarse en la casa. En algunos casos, a través de la fisiatra y servicio social, se consiguen las sillas de ruedas. Si el paciente tiene obra social, se los guía a nivel social y con la doctora de fisiatría, para que el paciente obtenga que es lo que va a necesitar en su casa, y sea lo más cómodo para que sea contenido en el hogar", destacó Romina Martínez.

En el aspecto de las coberturas, Silvia Alfaro manifestó la importancia de saber que "aproximadamente el 90% de esta comunidad no tiene cobertura, y hasta que se gestiona el tema de la obra social, desde la parte rehabilitación, alimentación, nutrición y kinesiología también, la idea es que el paciente se vaya del hospital sin la alimentación con una zonda nasogástrica, porque sería muy costoso para el familiar, mantener eso en el domicilio y todo lo que implica la rehabilitación. Entonces, como objetivo principal de esta institución pública, es externar al paciente con una alimentación vía oral. Y todo lo que es la rehabilitación de la parte del lenguaje, se realiza luego por consultorio externo, que sería el lenguaje, kinesiología, algunos controles por nutrición".

Del aspecto kinesiológico dijo que "si necesita de ayuda en motricidad y estabilidad principalmente, y si en el caso que necesite algún tipo de accesorio como bastón, tipo de sillas de ruedas o andadores, a través de la doctora fisiatra Susana Salvatierra, se encara para ver qué es lo que necesita". "Desde el área de nutrición, actuar aguda y rápidamente para que el paciente vaya con una alimentación enteral, que es el objetivo de ese servicio. Desde la asistencia social, es si el paciente no tiene obra social, tratar que el paciente se vaya con una orientación y en el caso de que el paciente si tiene obra social, tratar de pedirle a ella lo que el paciente necesita y tenga todo lo necesario para que la familia pueda contenerlo en la casa".

Desde la parte de neurología, Martínez agregó "que hacen todo lo que se llama screning vascular le pedimos una valoración vascular del paciente que tiene que ver, en qué momento cardiológico está, si es un paciente hipertenso, o si tuvo abandono de medicación se hace un eco cardiograma y un eco de base de cuello para ver todo lo que es capa miotinal, y eso nos da una valoración directa para ver cómo están los vasos a nivel cerebral. Y si el paciente tiene alteración de las glucemias o azúcar en sangre se hace un pedido de valoración endocrinológica necesario. Pero lo que nosotros hacemos del screning vascular que tiene que ver con la parte de cardiología y el eco de base de cuello e instaurar rápidamente el tratamiento y la rehabilitación".