Morales: "Asimilar la idea de juego"

Sostener el envión anímico luego de la necesitada victoria de local ante Instituto en la B Nacional, le otorga a Gimnasia mayor responsabilidad y compromiso, sumada a la salida del extécnico Martín Astudillo, porque hoy con Carlos Morales Santos es consciente que todavía debe mejorar su andamiaje futbolístico si aspira a ser uno de los protagonistas de la competencia de ascenso.

Sabiendo que mañana a las 17 en el "23 de Agosto, se repetiría el mismo once titular, se medirá con Mitre de Santiago del Estero en un cotejo que espera ser muy cerrado por los presentes de uno y otro equipo.

Y en ese sentido Rodrigo Morales reconoció que "va pasando una semana más de trabajos y vamos viendo que con el correr de los entrenamientos vamos asimilando un poco más la idea de juego y una que otra opciones que nos tira "Jairo" pero estamos por el buen camino", señaló el volante "lobo".

Del mismo modo aseguró que el "aurinegro" será "un rival muy duro que seguramente vendrá con dos líneas de cuatro en donde nosotros vamos a tener que ganar mitad de cancha por que ahí estará la clave del partido. Y esperemos imponer lo nuestro ante un equipo que viene sumando seguido en la tabla", agregando que "la intensidad y el juego será importante para tenerla y tocar rápido la pelota, movernos y darles opciones a los compañeros. Y más en el mediocampo donde la presión te obliga a tener mucho movimiento para darle mayor dinamismo al juego", sostuvo.

También rescató del triunfo contra la "gloria" en Jujuy que "se notó mucha actitud en el último triunfo con Instituto y hacia falta mucho de eso para suplir el cambio de sistema que tuvimos y ahora hay que meterle muchas ganas para encontrar el funcionamiento. Si lo hacemos igual que la semana pasada vamos a sacar un buen resultado". Por último Morales confirmó que "me siento bien, aunque me falta un poco de ritmo por no jugar tan seguido en este tiempo, pero los entrenamientos son intensos y eso me irá dando ritmo para cada fin de semana", finalizó el mediocampista surgido del club "albiceleste".

Según lo ensayado en los últimos días "Jairo" Morales Santos mantendría a los once titulares que obtuvieron los tres primeros puntos de la temporada 2018/19 con el mismo esquema (4-3-1-2), De Giorgi; Ferreyra, Sánchez, Frezzotti y Sanabria; Morales, Freire y Virreyra; Auzqui; Contín y Córdoba. Y hoy en el ensayo matutino se conocerá la delegación, 18 jugadores, que quedarán concentrados a la espera del partido de mañana con Mitre con la intención de volver a festejar.

Resultados y programación

Por la 7º fecha de la Primera B Nacional ayer Arsenal consiguió una victoria ajustada de local, 1 a 0, sobre Morón con el gol de Lomonaco. Y en otro de los encuentros Ferro le ganó 2 a 1 en su visita a Almagro con los festejos de Lautaro Torres y Gabriel Díaz. Mientras que para el "tricolor" descontó Jonathan Torres.

Hoy continúa la instancia Los Andes vs Brown (PM), Agropecuario vs. Independiente Rivadavia, Santamarina vs. Temperley, Villa Dálmine vs. Quilmes y Platense vs. Brown de Adrogué.