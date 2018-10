VIDEO: denuncian irregularidades y exigen saber si se vende o no la empresa

"No se cumplen con las obligaciones que exige la ley. No se paga en tiempo y forma las quincenas y tampoco se conocen las condiciones del acuerdo que firmó el Gobierno con el Grupo Omega sobre la venta del ingenio La Esperanza", dijo el secretario del sindicato.

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar Sergio Juárez, expresó que desde que se decretó la Quiebra, la presente zafra fue la más preocupante, "debido a que no se cumplen con las obligaciones que exige la ley". En ese sentido explicó que "están siendo vulnerados los derechos de los trabajadores que están cumpliendo funciones sin contar con las mínimas condiciones de seguridad y sin ART. No se paga en tiempo y forma las quincenas, que hasta el momento no se conocen las condiciones del acuerdo que firmó el Gobierno Provincial con el Grupo Omega respecto a la venta de la empresa, el que aún no tiene la homologación del juez de la Quiebra" y adelantó que si la supuesta venta perjudica a los trabajadores, pedirán la nulidad de la misma.

Remarcó que no se sabe nada sobre la venta del ingenio, tampoco si Omega realizará o no el primer depósito de 22 millones de dólares, incluida la garantía de 4 millones, “no olvidemos que cayó la resolución del 4 de abril que favorecía a todos los trabajadores y hasta el día de hoy, después del 28 de agosto, cuando fue presentado el nuevo acuerdo de la venta del ingenio por la Ley provincial 529, el sindicato no tiene ese acuerdo, se le ha pedido a los ministros de Trabajo y de Producción, fuimos a ver al juez de la Quiebra, para pedir una copia certificada porque no sabemos qué es lo que se ha firmado ni cuáles son las condiciones de los trabajadores. No sabemos cuándo va a llegar Omega, no hay fecha, dijeron que venían entre el 20 y el 30 de octubre, ahora dicen que el 15 de noviembre. Estamos a un mes de finalizar la zafra y no sabemos qué es lo que pasará, es muy grande la preocupación”, prosiguió Juárez.

Indicó que tanto los síndicos como el comité de acreedores, los únicos que tienen copia del acuerdo firmado, presentaron una aclaratoria respecto a ese acuerdo, “ahora el juez tiene que resolver y nos preguntamos hasta cuándo vamos a esperar, que decidan de una sola vez si lo venden o no, es la cuarta vez que dicen que lo venden. Ya se fueron 700 trabajadores, la familia azucarera ha sufrido bastante y queremos que se dé un corte definitivo”, subrayó Juárez.

Explicó que no se puede entender el motivo por el cual el Gobierno no hace público el acuerdo firmado con Omega para la venta de Ingenio la Esperanza, “ si todo está dentro de la ley y no perjudica a los trabajadores, todo el pueblo debería saber qué es lo que pasará con el principal polo productivo de la región, pero hasta los diputados pidieron el acuerdo y no se lo dieron, por conceptos verbales sólo conocemos lo que dijo el Ministro de Producción que son 300 permanentes, 300 temporarios, antigüedad cero, pero eso no lo vimos escrito en el expediente”, indicó el gremialista.

En otro orden, Juárez sostuvo que el tener el ingenio una planta reducida hacía prever que estarían en mejores condiciones laborales, “hoy somos 600 trabajadores y tendríamos que estar mejor que el año pasado pero estamos peor, no se ha dado la ropa, la leche, no tenemos la ART, no tenemos obra social, ya se realizaron las denuncias ante el Ministro de Trabajo y de Producción, gerentes y juez de la Quiebra”.

Finalmente y respecto a la estiba obrera, Juárez puntualizó que el pasado 8 de agosto presentaron un escrito al juez de la Quiebra para que dictamine respecto a la estiba y no lo hizo. “En los sectores de azúcar y de alcohol no hay nada, se ha vendido todo, no hay garantía para la interzafra, este tema es crítico. El Gobierno dijo que no pondrá un peso más en el ingenio, es bueno hacer saber que en esta zafra, el Gobierno no está poniendo plata en el ingenio, se está manteniendo con la producción propia. Queremos saber qué va a pasar en la interzafra, que pasará en diciembre o en enero, vendrán a poner un candado?, si no viene Omega y si el Gobierno no se va a hacer cargo que lo diga, ya estamos hablando con otros empresarios para que vengan a arrendar el ingenio. Estamos realizando recorridos por todos los lotes y secciones poniendo en conocimiento de los trabajadores sobre la situación de la empresa para determinar qué medidas se realizarán”, finalizó.