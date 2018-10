VIDEOS: Un incidente en un vuelo de Aerolíneas dejó 15 heridos

Se produjo una turbulencia severa que pudo ser una tragedia, "yo volé, rompí el techo de arriba. Estábamos comiendo, sin el cinturón porque el piloto no avisó que había que ponerse el cinturón", dijo una pasajera.

El vuelo 1303 de Aerolíneas Argentinas que cubría ayer la ruta Miami-Buenos Aires se vio afectado por una turbulencia severa y más de 15 personas resultaron heridas. "La pasamos mal, muy mal. Mucha gente lastimada, se rompió todo, un desastre", sintetizó anoche una de las pasajeras tras su arribo al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza).

"A las dos o tres horas de estar en vuelo, el piloto se metió en una correntada de aire que nos subió 2000 metros y caímos 600 metros después. Mucha gente lastimada, incluso uno de mis hijos, y yo", relató la pasajera en diálogo con TN.

"Yo volé, rompí el techo de arriba. Estábamos comiendo, sin el cinturón porque el piloto no avisó que había que ponerse el cinturón, que había turbulencia ni nada; así que no me dio tiempo", agregó.

"En el momento en que pasó esto, voló la comida y volamos unos cuantos; una de mis hijas y yo. La tripulación cayó con los carritos; estaba reponiendo las bebidas y volaron. Había botellas rotas, se cortaron los chicos, la mayoría con heridas en la cabeza", contó la pasajera.

Avion de Aerolineas Argentinas sufre una intensa turbulencia se reportan varios heridos. #BuenViernes pic.twitter.com/ote0JeC8zX — MexNewz (@mexnewz) October 19, 2018

"El avión, cuando cayó en picada, la mayoría de la gente chocó contra el techo del avión, que estaba destrozado porque la gente golpeó con fuerza. Se rompió todo. La gente volaba, un desastre", concluyó.

Otra pasajera dio su testimonio sobre la turbulencia. "Nunca había vivido algo así, fue horrible, horrible. No supimos nada de lo que estaba pasando en ningún momento y creo que fue más desesperante que cualquier otra cosa. Nos sorprendió a todos", sostuvo.

"Los que no tenían cinturón de seguridad directamente volaron, golpearon hacia el techo. Se sintió que el avión bajó de repente como sin fuerza, como que cayó y de repente subió de nuevo, pero sin fuerza, era como que estábamos flotando", añadió.

Según la pasajera, quienes sí tenían el cinturón de seguridad "se llevaron el susto de golpearse para adelante, lastimarse". Dijo que el avión quedó "destrozado", que "quedó todo tirado" y que había "sangre por todos lados, bebidas, comida".

"Es insuperable, es algo muy fuerte. El momento es desesperante", concluyó.

Según informó ayer Aerolíneas Argentinas, se produjo "una turbulencia de intensidad severa" durante el vuelo, que dejaron 15 heridos leves, de los cuales 8 fueron derivados para un segundo control.

"El incidente, ocurrió en la fase de vuelo denominada 'crucero' y fue reportado inmediatamente por el comandante a cargo de la aeronave", señalaron desde la aerolínea de bandera. "Una vez atravesada la zona de turbulencia, la tripulación a cargo del vuelo se dedicó a asistir a los pasajeros lastimados y a relevar el estado general de los 192 pasajeros".