El corazón puesto a ayudar a los que más lo necesitan

"Yo puedo hacer cosas que tú no puedes, tú puedes hacer cosas que yo no puedo; juntos podemos hacer grandes cosas", dijo alguna vez la Madre Teresa de Calcuta. Esta célebre frase representa el accionar de todas aquellas personas que decidieron encaminarse por el sendero de la solidaridad y dedican su vida a transmitir amor a los que más lo necesitan. Como lo hace desde hace años, la hermana Bernarda en nuestra provincia.

Primero arrancó sola, pero con el tiempo llegaron a su obra personas de gran corazón con el fin de que todos juntos puedan hacer grandes cosas como dice la Madre Teresa. Y justamente, fue lo que ocurrió.

El sueño de la hermana, que comenzó siendo un simple pero muy reconfortante acto de amor hacia los que menos tienen, se convirtió en un hogar que todos los sábados por la mañana, contiene a niños, jóvenes y adultos bajo un abrazo esperanzador y de familia.

Pero eso no hubiera sido posible sin el empuje de hombres y mujeres que, con sus hijos, estudiantes del Colegio Santa Bárbara, se arrimaron para dar una mano, pero terminaron dando las dos y también el corazón al que sufre. "Bernardita" como la llaman sus voluntarios, tiene 94 años, pero conserva una juventud única que resplandece en sus palabras, en su forma de pensar y, sobre todo, en ese acto de altruismo que enarbola.

Los inicios de este grupo tienen sus raíces en su niñez. Ella recuerda una mañana que salió a comprar con su hermana a comprar pan y a pesar de ser muy pequeña, 4 o 5 años, le asombró ver a otros niños de su misma edad muy hambrientos pidiendo pan y se impresionó. Pasaron los años y otra vez se cruzó con una situación similar, de personas con mucha necesidad de comer.

Todos esos recuerdos la fueron marcando y la llevaron a crear hace 8 años aproximadamente, un espacio en la capilla del colegio Santa Bárbara, sobre calle La Madrid, que brinda alimentos y contención a personas en situación de pobreza, "parece que nací para los pobres", mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Dentro de ese establecimiento educativo, empezó siendo portera y cada vez que alguien iba a pedir alimentos, ella se los daba, "me visitaban hombres que no tenían para comer, yo les daba un mate calentito y los hablaba un poco, les aconsejaba que no tomen alcohol y que salgan adelante", sostuvo. Así fueron pasando los años, con ese mismo espíritu solidario empezó a cobijar cada vez a más personas brindándoles un mensaje esperanzador, comida y ropa.

Un día, una estudiante del colegio se acercó y le preguntó si podía ayudarla con su labor solidaria, y ella agradecida aceptó. De a poco se fueron sumando más jóvenes y luego llegaron sus padres.

Desde ese momento, cada sábado por la mañana, un grupo de voluntarios empezaron a acompañar a la hermana y fueron cada vez más las personas que llegaban con sus duras y crueles historias de vida.

En total son ocho voluntarios, que se componen de matrimonios y sus hijos. Los viernes se juntan a preparar las deliciosas comidas y cada sábado desde las 8 inician las actividades del día con el desayuno y luego rezan.

"Un señor una vez vino y me pidió si podía tomar el desayuno, yo le abrí las puertas. Me contó que durante su vida tuvo mucho trabajo pesado y a raíz de eso quedó con una discapacidad. Pero el hombre se superó y ahora es canillita y vende diarios de El Tribuno", contó "Bernardita".

"Bernardita y sus ángeles"

Están tan abocados en dar que aún no le pusieron un nombre aún a este espacio, pero en ciertos momentos de la entrevista mencionaron, entre risas, el nombre de "Bernardita y sus ángeles".

En un principio servían el desayuno en la puerta de la capilla pasando por frío, lluvia o altas temperaturas, a pesar de eso, ellos igual realizaban su tarea. No importaba el factor climático, firmes cada sábado recibían a estas personas que con ansias y alegría asistían con puntualidad.

Con el tiempo les cedieron el espacio de la capilla, acondicionaron el lugar y lo dejaron listo para poder seguir haciendo su acción solidaria.

En su mayoría, los que asisten son adultos mayores que viven en situación de calle que también, cuando necesitan, buscan un abrigo o calzado que la hermana "Bernardita’ junta, pone en condiciones y les dona.

Ellos saben que pueden contar con eso y con un rico desayuno todos los sábados. El aporte de estudiantes de la institución también fue muy valioso en los inicios del grupo ya que "al principio solo podíamos darles mate, pero chicas del colegio empezaron a hacer sándwiches para entregarles", comentó la monja.

Desde ese momento, se fueron sumando más voluntarios y cada vez el menú se fue incrementando con más variedad. También las personas que fueron llegando, ya no solo son adultos mayores, también asisten jóvenes y madres con niños. Todos son recibidos por igual y se suman a esa gran familia que "Bernardita y sus ángeles" conformaron.

Ellos llevan un listado de los que asisten, en total son 50. "Algunas veces no vienen todos, y ellos cuando no vienen piensan que nosotros los vamos a borrar, pero no es así. En algunos casos algunos encuentran un trabajo y por eso dejan de venir", comentó. Una de las condiciones para recibirlos es que no vayan alcoholizados y las palabras de la hermana llegaron a aquellas personas que sufren de una adicción.

Dentro de las tristes historias que ellos cuentan, hay quienes perdieron todo a causa de una adicción, pero buscan salir de eso y encuentran un refugio en los voluntarios. También hay quienes padecen de una discapacidad y son tratados como uno más. Van madres con niños y hasta abuelas que están a cargo de pequeños. Ellos los reciben a todos y los contienen en sus problemas.

Necesitan la colaboración de todos

Además de la actividad que realizan todos los sábados, los voluntarios llevan a cabo festejos para días especiales como por ejemplo Navidad o Pascuas. Sustentar el desayuno y esas otras actividades es un gasto que ellos sacan adelante a pulmón juntado donaciones y poniendo de su bolsillo. Por ello cualquier donación, ya sea de pan o mercaderías para el desayuno son bienvenidas. También invitan a todas aquellas personas que quieran sumarse como voluntarias. La única condición es querer ayudar al otro y comprometerse con eso "al no tener vocaciones se cierran muchas casas, todos los que quieran participar están invitados. Hacer esto es muy lindo, una vez un hombre nos dijo que ellos son felices cuando vienen porque nosotros los tratamos como personas. Afuera piden una moneda y los miran mal", mencionó la hermana. Su acto solidario no solo está dirigido a personas, también a sus perros. Muchos de los hombres en situación de calle que asisten a tomar el desayuno van con sus mascotas y los voluntarios también les dan de comer. Por eso, es importante que la sociedad se sume a esta causa solidaria.

Para realizar una donación o participar en las actividades se pueden dirigir al Colegio Santa Bárbara, a la capilla más precisamente que está situada sobre la calle La Madrid casi esquina San Martín todos los sábados desde las 8. También se encuentra disponible el teléfono 388 155851789.

El "Merendero a pulmón" necesita más ayuda

En otra parte de la capital jujeña, en el barrio Malvinas Argentinas funciona el "Merendero a pulmón". Una institución ligada a brindar una rica merienda a cerca de 250 pequeños que viven en el asentamiento "16 de Mayo".

Tres veces a la semana, lunes, jueves y viernes, realizan la merienda y con ello ayudan a familias que se encuentran atravesando por una situación de pobreza.

Está ubicado en Manzana AP1, Lote 26, sobre uno de los costados de la calle Puerto Argentino entre las calles Chaile y Torres.

Cada tarde se realizan dos comidas, combinan entre té con anchi, o entre mate con arroz con leche, siempre va variando a fin de que los pequeños tengan dos opciones y el alimento sea más nutritivo.

"En el asentamiento somos aproximadamente 320 familias, y no hay un comedor que las ayude por eso es que queremos convertirnos en ese comedor que tanto hace falta. La merienda es importante pero un almuerzo lo es mucho más y ayuda al bolsillo", explicó Delia Vargas, referente de la institución.

Siguió diciendo que "en la zona se ven muchas necesidades, sobre todo en la parte del ingreso al asentamiento. Las madres solteras son las que más lo sufren, muchos se ven obligados a dejar de construir para darle de comer a sus hijos".

Piden donaciones de insumos para las meriendas como ser pan, harina, leche, arroz, té, mate, etcétera. Cualquier otro aporte también es bienvenido como ser electrodomésticos o artículos para el hogar.

Para colaborar, los interesados deberán ponerse en contacto con el número telefónico de Delia Vargas, 388-155018949.