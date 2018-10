Gimnasia quiere seguir por la senda del triunfo

Atrás quedó la alegría por el triunfo obtenido ante Instituto de Córdoba por el duelo postergado de la quinta fecha del campeonato, hoy la responsabilidad de Gimnasia y Esgrima pasará por seguir en la senda del triunfo otra vez en su "casa", con la presencia de su público.

Desde las 17, con el arbitraje de José Carreras, el "lobo" se enfrentará a Mitre de Santiago buscando un éxito para seguir (primero que nada) engrosando su "flaco" promedio y por ende subiendo en la tabla de posiciones.

Carlos "Jairo" Morales Santos DT interino de Gimnasia eligió repetir la misma alineación que derrotó a la "gloria" ocho días atrás. En consecuencia hoy ante el "aurinegro" defenderán la camiseta "albiceleste" serán: De Georgi; Ferreyra, Sánchez, Frezzotti, Sanabria; Morales, Freire, Virreyra; Auzqui; Córdoba y Contín.

Durante la semana Ulises Virreyra dialogó con El Tribuno de Jujuy dado su apreciación sobre su vuelta a la titularidad en estos últimos cruces. "Por suerte ’Jairo’ me dio la chance de ser titular el desahogo después de once partido de poder volver al triunfo. No venía teniendo muchos partidos de titular y se me dio con Instituto casi todo el partido y ahora nuevamente quiero jugar todo el partido con Mitre", dijo el "Flaco".

"Es un rival muy difícil que está arriba peleando en la tabla pero nosotros estamos bien adaptándonos al nuevo sistema y será complicado. Todos los sistemas son diferentes y lo que pide el técnico hay que cumplir. Con Instituto fue el primer partido con este sistema y era obvio que nos iba a costar un poco, pero el compromiso, actitud y las ganas se notó por ahí pudimos sacar adelante el partido", aseguró Virreyra con respecto al equipo que Gimnasia enfrentará esta tarde.

Hoy la séptima fecha de la B Nacional tendrá dos partidos más además del que disputarán jujeños y santiagueños en barrio Luján.

El primero de ellos el que jugarán Defensores de Belgrano y Chacarita, a las 14.35, con Gastón Suárez como árbitro principal.

Desde las 17.00 Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá a Sarmiento de Junín, con Gerardo Méndez Cedro en el arbitraje, este encuentro se jugará en Cuyo.

Venta de entradas

Desde la dirigencia de Gimnasia y Esgrima comunicaron a simpatizantes, socios y público en general, que hoy para el encuentro ante Mitre de Santiago del Estero por una nueva fecha de la primera B Nacional la habilitacion del estadio será a partir de las 15 y la venta de entradas se llevará a cabo de la siguiente manera: Se venderán en el estadio “23 de Agosto” a partir de las 15 hasta inicio del partido en sus respectivos lugares de compra detallados a continuación: la venta de entradas populares local (mayor 300$; dama y jubilado 200$; menor 150$) se realizará en las boleterías ubicadas sobre calle Santa Bárbara. la venta de entradas preferenciales local (mayor 400$; dama y jubilado 250$; menor 150$) se realizará en las boleterías ubicadas sobre avenida Savio. la venta de entradas a platea local (mayor 600$; dama y jubilado 500$; menor 150$) en las boleterías ubicadas en calle Humahuaca esquina Santa Bárbara.

Desde la dirigencia del “lobo” se dejó aclarado que los socios que deseen concurrir a presenciar el partido, deben presentar su carnet social con la cuota del mes de octubre2018

Hoy por la tarde personal de la policía de la provincia procederá, si lo considera necesario, al secuestro de todo tipo de elementos contundentes, envases plásticos, bolsas con frutas, banderas superiores a los 2 por 1 metros y elementos explosivos que se pretendan ingresar al estadio y se procederá a la detención de los portadores o serán retirados del estadio “23 de Agosto”.

Para homenajear a las mamás en su día

Los simpatizantes del “lobo” jujeño que envíen la foto de sus madres a las redes sociales de Gimnasia y Esgrima verán como éstas se muestran esta tarde en la pantalla gigante del “23”.