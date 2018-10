Racing enfrenta a San Martín en Tucumán

Hoy continúa la actividad en la fecha 9 de la Superliga Argentina 2018 - 2019 con una de las pruebas más complicadas para San Martín de Tucumán frente a Racing. Es que desde las 20 (televisado por TNT Sports) en el estadio "La Ciudadela" recibe uno de los partidos más esperados de su calendario en la Superliga Argentina 2018, donde San Martín Tucumán se enfrenta al líder Racing que se mantiene invicto tras 8 encuentros en la temporada.

El encuentro estará dirigido por Nicolás Lamolina.

La "academia" de Eduardo Coudet está colocada en lo más alto de la clasificación general con el acumulado de 20 puntos; 5 por encima de su más cercano perseguidor. Sin embargo, Racing dejó escapar la victoria en la jornada anterior luego que Boca le igualara el marcador a 2-2. Por el contrario, San Martín Tucumán sigue sin poder ganar desde que ascendió a la Superliga Argentina. Ahora mismo, el "ciruja" que dirige Walter Coyete se ubica en el puesto 24 de la clasificación, en la que camina con apenas 4 puntos.

El entrenador de Racing, Eduardo Coudet, confirmó que Nery Domínguez reemplazará al chileno Marcelo Díaz en el mediocampo. En ese sentido afirmó el once con Javier García; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Lucas Orban, Marcelo Mena; Augusto Solari, Nery Domínguez, Guillermo Fernández, Ricardo Centurión; Lisandro López y Jonathan Cristaldo.

"Nos dolió perder dos puntos con Boca (ganaba 2-0 y empató 2-2), pero tenemos que seguir repitiendo, sostenerlo en el tiempo, porque en ocho fechas hemos dominado a los rivales. Ahora vamos a una cancha muy difícil ante un rival necesitado, esperemos mostrar cosas buenas y el partido que preparamos en la semana", afirmó "Chacho".

Otro de los puntos importantes es que Javier García será el reemplazante en el arco de Gabriel Arias, quien sufrió una fractura en la mano con la Selección de Chile.

"Me incliné por García porque es un jugador muy importante para nosotros y ante la lesión de Arias le toca a él, y estamos muy tranquilos con que ocupe el puesto Javi porque ya lo ha hecho en gran forma", afirmó. En tanto, sobre Marcelo Díaz explicó que la sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda no le permite estar al ciento por ciento, por lo que arrancará en el banco de suplentes. "Díaz está bien, de hecho va a estar dentro de los 18 pero considero que no está al ciento por ciento para jugar los 90 minutos. En este caso de arranque le va a tocar a Nery, que está en muy buena forma", explicó. Y agregó: "Marcelo Díaz tuvo que llevar la semana de manera diferenciada y si hay que tomar un gran riesgo no creo que sea necesario. Puede jugar, por eso viaja, pero no sé si va a sobrellevar todo el partido".