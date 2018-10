Reanimación desde 1º año en Enfermería del instituto "Paterson"

Estudiantes de Enfermería del Instituto "Dr. Guillermo Cleland Páterson" promueven que se enseñe reanimación cardiopulmonar (RCP) desde el primer año de la carrera en forma prioritaria. La idea fue premiada en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Enfermería realizado en Bahía Blanca (Buenos Aires). El próximo encuentro tendrá lugar en Jujuy.

Los premiados son: Gisela Huerga, quien presentó un trabajo de investigación junto a Claudia Olarte, Karen Flores y Mariana Tolay, titulado "Una acción salva vidas". "Se investigó el nivel de conocimiento que tienen los alumnos de primer año de nuestro instituto, debido a un aumento en la incidencia de muerte súbita que se produce fuera del ámbito hospitalario. Creemos que desde primer año ya deben tenerlo incluido en la materia lo que es la reanimación cardiopulmonar (RCP). En primer año hacemos nuestras prácticas profesionalizantes en el hospital ‘Pablo Soria’ y creemos que tenemos que estar preparados para actuar. Ese fue el motivo que nos llevó a desarrollar este trabajo para presentarlo en este encuentro, por el que sacamos el segundo puesto y pudimos dar a conocer cómo lo realizamos".

Matías Sospasa es autor junto a Celeste Godoy, Lorena Torres y Fabiola Morales, del proceso de investigación que sacó el segundo puesto, cuyo tema del Proceso de atención de enfermería (PAE) se basó en pacientes con oligofrenia, que es una enfermedad que produce deterioro de la capacidad intelectual de la persona llevándola a un retraso mental profundo. "Detalló que los libros estipulan que esta enfermedad hace que la persona no tenga contacto con la sociedad y no pueda realizar acciones básicas, pero hemos convivido con una paciente durante nuestras prácticas en el hospital ‘Néstor Sequeiros’. Se vio lo que es el fruto del trabajo en conjunto con el equipo interdisciplinario del hospital, ya que la paciente podía realizar acciones que en teoría no podía hacer, o sea reacciones básicas con una pequeña guía. El objetivo fue dar a conocer, que mediante un trabajo conjunto y especialmente de enfermería -que pasa mayor tiempo con los pacientes psiquiátricos- puedan mejorar su calidad de vida".

Por su parte, Aylén Mollo presentó el trabajo de esquizofrenia paranoide junto a Lilian Cruz, Sofía Chúngara y Quimey Ortega. "Este trabajo fue presentado sobre todo porque durante las prácticas profesionalizantes en el hospital Néstor Sequeiros vimos que hubo una incidencia en el aumento de esta enfermedad. Es un trastorno mental que tiene mucha importancia acá en la provincia, sobre todo porque hacemos hincapié en lo que es la promoción y prevención antes de que aparezca esta enfermedad". También consideraron importante para ellos, "el acompañamiento de la familia".