Albergue transitorio regala turnos a padres de nenes abanderados

Luego de de conocerse que algunos comercios de Mendoza ofrecen pizza y helado gratis a chicos que saquen 10 en la libreta, un reconocido hotel alojamiento de Guaymallén impulsó una insólita y desopilante propuesta: si tenés un hijo abanderado o escolta, te regalan una noche gratis a vos y a tu pareja.



"A izar la bandera. Si tenés un hijo abanderado o escolta, te regalamos una noche de hotel. Habitaciones desde $249", dice el slogan de la promoción, que se suma a la iniciativa de "De un rincón de La Boca” (Mercado Central) y de heladería "Arlequín" (Godoy Cruz), donde desde hace un tiempo, los chicos mendocinos que saquen 10 en lengua y matemática acceden a un premio al esfuerzo y a la dedicación.



Enrique Devoto, dueño del hotel alojamiento "La Luna", dijo a los medios locales que para él, el 70% del logro está en el núcleo familiar, por eso se le ocurrió premiar a los padres que se comprometen con la educación. "Hace unos meses hice una campaña para estudiantes universitarios y ahora vi que una heladería y pizzería daban premios a los chicos con 10 en lengua y matemática, así que decidí sumarme a la medida y darles a los padres una noche en el motel", explicó el hombre, quien aseguró que en una semana, 20 padres retiraron su tarjeta para usar la habitación sin cargo cuando lo deseen.



El beneficio, que generó polémica, es válido de domingo a jueves en cualquiera de los horarios disponibles por el motel y es extensivo a padres que hayan sido abanderados, en su infancia o adolescencia.



Pero esta no es la primera campaña de marketing de este hotel que llama la atención de los medios de comunicación. El año pasado sus directivos lanzaron "Mediatarde de regalo", donde invitaban a las parejas a concurrir a la hora de la merienda. También ofrecieron "Protocolo para infieles", destinada a los amantes si son descubiertos por sus parejas. Y luego: "Seguros de embarazo", donde si presentabas un certificado de nacimiento de tu hijo, a los nueve meses de haber estado en el hotel te devolvían el dinero.



En las últimas horas, la llamativa oferta se viralizó por las redes sociales y dejó todo tipo de comentarios desde irónicos hasta agresivos. Uno de los más destacados en Twitter señaló: "No me imagino pidiendo un certificado en la dirección de la escuela para ir al hotel alojamiento. Qué linda es Argentina". Mientras que otro usuario se preguntó: "Si mi hermana es abanderada, ¿puedo usar la promo por mis viejos?".



La idea original comenzó entre fines de agosto y principios de septiembre de este año, cuando dos comerciantes mendocinos decidieron regalar sus productos para reconocer a los que obtuvieron la nota más alta, en el primer caso en pruebas y en el segundo en la libreta.