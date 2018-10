Diputados preocupados por el Presupuesto 2019

El miércoles se tratará en el recinto del Congreso Nacional los despachos del proyecto del Presupuesto 2019.

Hoy se realizará una audiencia pública por los recortes en Educación y Cultura, convocada por el Frente para la Victoria.

El oficialismo espera contar con los votos suficientes para su aprobación. Aunque el proyecto fue rechazado por varios sectores, fue debatido y muy cuestionado, siendo calificado como un Presupuesto establecido por el FMI, y al ser la herramienta para la administración del Ejecutivo nacional, requiere su aprobación.

El miércoles además fuera del Congreso habrá movilizaciones de organizaciones políticas, sociales y gremiales que solicitan a legisladores que no acompañen la norma.

El Tribuno de Jujuy consultó a legisladores nacionales que representan a la provincia. Gabriela Burgos (Cambiemos) y Alejandro Snopek (Frente Renovador) comentaron que el proyecto debe aprobarse, aunque mostraron preocupación y plantearon modificaciones.

Mañana habrá una reunión en la que legisladores trabajarán en el dictamen definitivo que bajará al recint

La legisladora Gabriela Burgos, de Cambiemos, comentó que "se lograron algunas modificaciones, mañana - por hoy- se cerrarán algunos puntos, así que sería apresurado hablar ahora. Como legisladores jujeños hemos planteado algunas dudas, por ejemplo los avales. Nos aseguraron que van a salir todos por decreto para la provincia de Jujuy a fin de llevar adelante las inversiones que quiere hacer el gobernador y necesitan la garantía del Estado nacional", puntualizó.

Así también dijo que mantuvieron una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por varios temas. "Ha pasado en estos tres últimos años con los Presupuestos que salieron. No será el mejor, pero es más acorde al que presentó el Ejecutivo a fines de septiembre. Además se trabajó en forma conjunta con el Senado justamente para que se contengan todas las posturas de los representantes de las provincias", afirmó la diputada radical.

En tanto que el massista Snopek expresó su preocupación porque "no es un Presupuesto equilibrado como lo presenta el oficialismo, de un déficit de casi del 1.2 del PBI. Es equilibrado en el computo primario, pero cuando computa los intereses de la deuda no. Es decir que todo lo que ahorraron despidiendo gente, bajando los recursos al Inta, Inti, Senasa, a todos los organismos que están presentes a lo largo y ancho del país, porque los que están en Capital y alrededores no les bajaron, todo eso lo gastan en pagar intereses de la deuda que han venido siendo crecientes y a los que siguen destinando muchos recursos", explicó. Así también dijo que el Presupuesto 2019 que se puso a consideración "vamos a tener que contraer una deuda que genera más intereses. La política de ajuste es más ajuste, y manifestamos que no estamos de acuerdo porque en definitiva creemos que la forma de llegar al superávit fiscal es vía crecimiento. Y no es un Presupuesto que apunte al crecimiento", puntualizó.

Además el proyecto cuenta con 80 artículos, entre ellos uno que tendría acuerdo para que retroceda el oficialismo y sería el planteo de una reforma a la Ley de Administración Financiera, por el cual se facultaría al Ejecutivo a reestructurar la deuda externa sin necesidad de pasar por el Congreso de la Nación".

"El oficialismo no tiene mayoría, pero muchos gobernadores necesitan recursos y con el nuevo Pacto Fiscal les exigen que aprueben este paquete", reveló el legislador.

El miércoles movilizarán sindicatos, organizaciones sociales y políticas para decir no al Presupuesto "de ajuste".

“Un ajuste acorde al mandato del FMI”

El miércoles el Congreso de la Nación tratará la Ley de Presupuesto 2019, “una ley de ajuste, acorde a los mandatos del Fondo Monetario Internacional”, según la Conadu Histórica. Es por ello que este gremio junto a las organizaciones sociales y sindicales, convocó a un paro de 24 horas, con movilización.

La Multisectorial 21F realizó un Congreso en Salta, e impulsada por el Sindicato de Camioneros, al que se plegaron las dos CTA, la Corriente Federal y organizaciones sociales como la Ctep y Barrios de Pie, también adherirá a la medida.

Entre los 21 puntos del documento que rubricaron estas entidades están la defensa del trabajo genuino y la producción nacional, el acceso a la seguridad social y la salud pública, la lucha contra la especulación financiera y la injerencia extranjera a través de un nuevo desembarco del FMI, el planteo de una ley de minería y en defensa de los recursos hídricos, por los pueblos originarios y un modelo de desarrollo inspirado en la Patria Grande, entre otros.

En Jujuy, Adiunju se encuentra coordinando actividades con los gremios provinciales bajo la consigna “Basta de ajuste!, aumento presupuestario para las Universidades Nacionales y rechazo al Presupuesto del FMI”. También adherirán al paro Adep y el Cedems.



Opiniones de diputados

GABRIELA BURGOS

“Ante la negativa que hubo al principio respecto del proyecto de Presupuesto, y teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando y que lo hemos expresado siendo miembros de esta coalición de gobierno, no solo planteamos nuestra disconformidad sino una solución que ha sido escuchada por el Gobierno nacional”.

“Entonces no es la negativa por la negativa misma, sino que hubo una propuesta. A veces las palabras son fáciles de expresar pero a veces los discursos quedan vacíos. Esto ha demostrado que hay una construcción, propuestas que no fueron aceptadas en el Presupuesto y que fueron modificadas por el Ejecutivo nacional”, señaló la legisladora radical, poniendo como ejemplo lo que había ocurrido anteriormente con el tema de las tarifas de gas.



ALEJANDRO SNOPEK

“La mayoría de los argentinos no está de acuerdo con el plan económico que está llevando adelante el Gobierno nacional, que claramente ha demostrado un fracaso en la política monetaria, entre otros puntos. De hecho cuando uno ve el Presupuesto 2019 terminado el último año de ejercicio de Cambiemos, el PBI tendrá una pérdida del 1,4%. El FMI dice más ajuste todavía. Cuando uno mira a qué valor tendríamos el PBI de Argentina en los cuatro años de gobierno de Cambiemos, sería menor que el del 2015, con la inflación más elevada y muchos más endeudado el conjunto de los argentinos. Es un fracaso la política que lleva adelante y la gente lo está sintiendo porque no le alcanza por los sueldos bajos y tarifas de servicios altas. Hay un rechazo grande”.