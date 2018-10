En Zapla una parte mejora y la otra deberá

Cuando las cosas cambian para bien hay que marcarlas y cuando no también, pero en estos últimos meses el trabajo del presidente Marcelo Lizárraga y su Comisión Directiva, asumieron el 11 de enero, se le puede marcar notorios avances a lo que fueron sus antecesores y más aún en un delicado momento nacional en lo económico aunque siempre respaldados por el sentido de pertenencia de algunos y sacrificios de otros (jugadores, técnicos, padres, empleados, colaboradores, hinchas, etc.) que muy pocas veces trascienden.

Sólo a un nivel superficial, y cuando el mandato de Lizárraga vence a inicios de 2020, se vieron mejoras en por lo menos una parte institucional y con mucha dedicación va saliendo a flote en el cumplimiento, poco pero efectivo, del salario a empleados, jugadores del Federal A y arreglo con los chicos de la Copa Jujuy; aunque en lo deportivo, disciplinas amateur y profesional, se le brindó la atención y espacio, se sumaron actividades, para lograr una "estabilidad medida" basada en el compromiso y esfuerzo pero la irregularidad en resultados es una materia pendiente aunque todo ronda bajo un riguroso y acotado presupuesto, y lo que aún no se entiende es el escaso apoyo de los palpaleños simpatizantes o no del "merengue" (más de 50 mil habitantes) todavía no se sacan ese estigma de colaborar, contribuir y/o apoyar al club más representativo de la ciudad siderúrgica. Pese a que se incorporaron nuevos socios más la disponibilidad de hacerlo con débito automático con una cuota familiar a $150.

Todavía queda mucho y aunque el apoyo gubernamental se disminuyó hoy en Zapla no se gasta más de lo entra, ingreso mensual de AFA y auspicios, pero entre lo negativo resaltar que quedó pendiente la asamblea extraordinaria en julio, hubo en marzo donde sólo participaron 31 socios, no haber consensuado la firma del contrato con Juveni Soccer Pro por 5 años, plantel sin concentraciones y las obras prometidas de iluminación, estacionamiento y cancha auxiliar entre otras. Después resaltar el orden estructural en actividades formativas, resembrado, compra del tractor 0KM, continuidad del bingo (terciarizado por Taritolay), sin deudas en Liga Jujeña y CF, el aporte de los hinchas, levantar inhibiciones y juicios, etc.

Con 4 cambios fijos

Volver a ganar y mantener el invicto de local es el objetivo a sostener en Zapla que viene de sufrir una goleada 4 a 0 contra Crucero del Norte. Por ese motivo el DT Cristian Corrales dispuso algunos movimientos durante esta semana, más larga de lo habitual, introduciendo a Cuevas, Guzmán, Noriega y Silveira como principales actores en lo que sería el once inicia, mañana a las 22 en el “Emilio Fabrizzi” ante San Jorge por la 9º fecha del Federal A. De esa manera relegó a Tello, Pascuttini, Catálfamo y Cartello y alistaría con Torralba; Riveros, Villanueva y Méndez; Aguirre, Galarza, Guzmán y Domínguez; Silveira; Cuevas y Noriega.