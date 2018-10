“Nace una Estrella”: una historia que jamás falla

El relato del ascenso y la caída de una estrella siempre resulta atractivo en cine y son muchas las películas que abordan la temática pero se destacan especialmente las distintas versiones de” Nace una Estrella”. La historia del artista al borde del abismo que descubre a un diamante en bruto que ayudará a brillar tuvo su última translación a la pantalla grande en 1976, en la inolvidable película protagonizada por con Barbra Streisand y Kris Kristofferson y ahora más de cuarenta años después las nuevas generaciones tendrán ocasión de apreciar esta historia de amor y tragedia desde el punto de vista moderno y renovado de Bradley Cooper, quien no solo dirige la que es su ópera prima sino que también la estelariza junto a Lady Gaga.

Y su debut es muy promisorio, brinda una obra llena de sensibilidad con personajes frágiles y con matices y donde la música amalgama el drama. Además Cooper es una verdadera revelación como cantante y ofrece una composición extraordinaria de un ser complejo, maltrecho física y emocionalmente, adicto y atormentado. Sus gestos sus miradas y sobre todo sus incursiones dramáticas realmente cautivan. Mientras Stefani Joanne Angelina Germanota – tal es el nombre real de Lady Gaga- no solo apabulla con su prodigiosa voz sino que también sorprende con una interpretación natural, profunda y expresiva. La química entre los dos es clara y es imposible no sucumbir ante este romance épico y demoledor que enternece tanto que resulta muy difícil evitar el nudo en la garganta y no emocionarse hasta las lágrimas.

El filme deja al descubierto los sinsabores del showbissnes musical, incluye bellas canciones en un retrato realista sobre las posibilidades del amor entre el éxito y el fracaso.

“Nace una estrella” es un proyecto que demoró varios años en cristalizarse, Clint Eastwood la iba a dirigir con Beyoncé como protagonista. Finalmente se hizo cargo Bradley Cooper. Él es coautor de las canciones, aprendió a tocar la guitarra para su rol, tomó rasgos de Bono y de Lenny Kravitz para su papel, cantó en vivo en las escenas con multitudinario público para otorgarle autenticidad a las mismas, le dio dimensionalidad a su Jack Maine en una interpretación sobresaliente. Así todos los elementos se conjugan para que sea una de la figuras centrales en la próxima temporada de premios.

Dato: Para grabar las escenas de los conciertos, Warner Bros Pictures convocó a los seguidores de Lady Gaga como extras para simular al público,y ser parte de la experiencia los fans debían pagar una entrada de poco más de 10 dólares y asistir con vestimenta western al lugar de grabación. El dinero recaudado por las entradas fue donado a la fundación "Born This Way".