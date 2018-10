Más de 500 empresas con ofertas online durante tres días

El CyberMonday, evento de ventas online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), contará con la participación de más de 500 empresas que estarán presentes en el micrositio www.cybermonday.com.ar. El interior del país registra un récord de 86 empresas que por primera vez se suman a la acción en los tres días de ofertas: 29, 30 y 31 de octubre.

Algunas de las tiendas online que participan de la acción, son:

Adidas; AEROLÍNEAS ARGENTINAS; Almundo; ALOISE; Arredo; ASSIST CARD; ATRAPALO; Avenida.com; BedTime; Belmo; Blaisten; Carrefour online; CETROGAR; Compumundo SA; Dafiti; Despegar.com; DiaOnline.com.ar (Supermercados DIA); Disco; Easy; Falabella SA; Farmacity; Frávega; Garbarino; GPSfarma; Groupon; Hendel; Jumbo; LA ANONIMA ONLINE; La Cardeuse; LATAM Airlines; Linio; Megatone; Mercado Libre Mimo&Co; Montagne; MOVISTAR; MUSIMUNDO; Necxus; NETSHOES; Personal; ROSEN; Samsung; SIMMONS; Sommiercenter; TIJE; Travel; TUENTI; UNIVERSAL ASSISTANCE; Vea; Viajes Falabella; Walmart; Whirlpool.

En esta edición, las categorías disponibles serán: Electro y Tecno; Indumentaria y Calzado; Viajes y Turismo; Hogar, Muebles y Deco; Deportes y Fitness; Bebés y Niños; Cosmética y Belleza; Alimentos y Bebidas; Automotriz; Varios.

“En la primera edición del CyberMonday participaron 12 empresas. Año a año este número fue incrementándose y hoy, 7 años después, alcanzamos la mayor convocatoria sumando más de 500 empresas líderes en el mercado.” sostuvo Gustavo Sambucetti, Director Institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), entidad organizadora del evento.

Otras empresas participantes: 47 Street; 4aspas; Abaco; Abagas Sa; Admit One ADVANCED / ropa que quiero; AFASHOP; Agrupate; ALPINE SKATE; Alpinestars Argentina; AMA HOGAR; Amanti; Tienda Intima AMBER BAY BIKINIS; American Express; AMPHORA; Andes Líneas Aéreas; Andesmar; ANSILA; ANSILTA; ArgSale; ARMYTECH; AsegurateOnline.com.ar; Aseguratuviaje.com; assist-med; ativiajes.com; ATMA; Auto Special S.A.; AUTOS EN CUOTAS.COM; Autossan; Avantrip.com; Ayres; BABY MINOLI; babycottons; BAIRES 4; Banghó; Barbershop.com.ar; Batistella; Benito; BENSIMON; BestDay.com; BGH; Bidcom; Bigbox; Bikinis Loviu; Black + Decker; Blanco Store; BOATING; BocaShop; BODEGAS BIANCHI; Bolivia; BONVIVIR; BOOST; BOURLOT; Bringeri Hogar; Broer; Brukman; Buenaluz.com; Buquebus; Burgués; Calzetta Neumaticos SA; CAMUS ELECTRONICA; Canal de Autopartes; CARDON; Carestino; Carla Danelli; Caro Cuore; CASA DEL AUDIO; Casa Luminosa; CASA SILVIA; Casa Vargas; Castillo; CECCHINI; Central de Pasajes; Centro Electrico; Centro Médico Barman; Cepa de Vinos; CHAKANA; cheeky; Chilly; Cinemark Hoyts; Clara Ibarguren; Clarín; Class Life - Tienda Online; clickOn; Club Cupón; Club Med; COCA-COLA; COLCHONBOX; Colchones Arcoiris; Colchones Cannon; Colchones Gani; Colchones Piero; Colecciones La Nación; Colonia Express; Como Quieres; compañia del sol; COMPLOT; COMPUMAR; COMPUNERA; Corfam; Cortinas Online; Cotillon marakas; Cotishop; Craft Society; CRECIENDO; Cristobal Wines; Crocs; Cuponica; DATASOFT; DAYTONA; Dc Shoes Argentina; DelaOstia; Dellacasa; Delsey Paris; Demotores.com; Deporcity; Descuentocity; Desiderata; DeSillas.com; Deturista.com; Deuñas.com.ar; Devré; DEWALT; Dexter; DiabloSoy; DIGITAL SPORT SHOPPING ONLINE; Distribelleza; Doite; DOMA; Domadordeprecios.com; Dove; Dressit; DVIGI; E REVOLUTION COMMERCE SA; Eclipsia Sex Shop; EDIFICOR; El Balcón; El Dormilón; EL MUNDO DEL JUGUETE; Electro Point; ;ElectroNext; Electronube; Elepants Srl; EMI SRL; Enfans; Equus; EsDivertido.com; Espacio Sillas; Estancias Chiripa; EstasPorViajar.com; Estilea.com; Etiqueta Negra; Extasy Collection; Familia Bercomat; Famusic; Farmacias Del Plata; FC; Ferraro; Ferreira Sport S.A., Fila, FIPLASTO MUEBLES; FLAG BLENNY; Fly-Half; Flybondi; Forcor s.a.; FORD GUSPAMAR; Foschia; FOSTER VIAJES; Fotter; FRAGOLA; GAELLE; GAMESTATION; Garbarino Viajes; Garçon Garcia; Gardenlife; Gepetto Ropa para chicos; GMKT Garantiza Gasmarket; GNC Live; Well; GOLA; Gorsh; GPSMUNDO.COM; Grisino; Grupo dietrich; Grupo Marquez; Gurú de Ofertas; GUSMÁN; Havaianas; Hey Dude; HEYAS; Hidroal Homecenter; Hiper Audio y Tv; Hogarweb; Hollywood; HOME COLLECTION; Honda Motor de Argentina; HP; Huggies; ICBC; ideasenfoto.com; Indiastyle; INTERTURIS; S.A.U.; Isadora; iúnigo Seguros; Jane Jones; Jansport; John L. Cook; Johnson & Johnson; Joma; Joseph Joseph; JUANITA JO; Juleriaque; KACEMASTER; Kevingston; Key; Biscayne; KIKELY; Kinderland Juguetes; Kosiuko; KOUT; Koxis; L´Oréal; LA ARGENTINA; La Casa del Fitness; la cofradia; La Leopolda; La Martina; La Parfumerie; LALA BAGS; Lancome; Las Margaritas; Lee; Legacy; Legion extranjera; Lentesplus.com; Levi's; LG Electronics Argentina; Lilis; LNG Olivieri - Concesionario Oficial Volkswagen; Lolitos; LOMBARDI; LONGVIE; Loveafrica Bikinis; LS2; LUCAIOLI; luciano marra; Lusqtoff Argentina; Macowens; Magna; Store; MALMO DENIM; Marcantonio Deportes; Market Car; Markova; Martina di Trento; Más Visión; Mascota Vineyards; Materia; Maxihogar SRL; Mega Sports; Mercado Pago; Mercadoni; MERLINO; MEROLI; Mia Loreto; MISHKA; Mizuno; MoRPH; MOTOLOGIK.COM; Motorola; Muaa; MUEBLES TORRE VIEJA; Mundigea; Murillo 666; Musicalisimo; MYA; COMERCIAL-HOGAR; NAIF; NALDO; Nanoshop; Natalia Antolin; Natura Cosméticos; Naum; Nescafé Dolce Gusto; NESPRESSO; Nestle Nutrition; New Balance; New Corp Medicina Estéticas; Nigeria; NOBLEX; Norauto Argentina; Novatech; Store; Oakley; Olivia D; OMINT ASSISTANCE; OneClick; Open Sports; Óptica LOF; Oscar Barbieri S.A.; OVERHARD; Owoko; Panasonic; PARUOLO; Pato Pampa; Pedidosfarma; Perfumerías Pigmento; Perozzi e Hijo; PERRAMUS; Petrios Colchones y; Sommiers; Peugeot; Pezcalandia; Pintaya.com.ar; Pinturerías Miguel; PINTURERIAS REX S.A; Pinturerias Sagitario; Plan Chevrolet; Planetabb; Platinum Muebles; POL -; Productores Online; Porta Hnos; Portsaid; POTIERS HOME; Prestigio; Previsora del Paranà; Priscila Bella; PROTOTYPE; PRÜNE; Punto Digital; PUNTO1; Puppis; Pura; QUAMO; Quiero Viajes; ; Quiksilver Argentina; QUIU; RACING CLUB - LOCADEMIA; Rapsodia; Rapsodia Girls; Rapsodia Home; Reebok; Reef; Renová Tu Vestidor; REPUBLICA BEBE; Rever Pass; Rey Foto; RINGO; ROCHAS; Rockabruja; ROMEMUT; Rouge; Rusty Argentina; Samsonite; Sancor Bebe; Sanitarios Arieta; Sans Doute; SANTACLARA; Sarkany; Saverio Di Ricci; SHOPPINGVIAJES.COM; SHOPPY; SHOWSPORT; SIAMO FUORI; Silenzzo; Simones; Skip; Sodimac; Sonder; SONY; SOPHIE Perfumería; Soy Cuervo; Speedo; Sporting; Sportotal.com.ar; St. Pauli Music; Stanley; STANLEY; Stockcenter; su ferreteria online; Suavegom; Suavestar SA; Subí Tu Foto; Suma Hogar; Super MAMI Dino Online; Supercanal Arlink; Supra; Surbaby; Swatch; Sweet; System; TANNERY; Tascani; Taverniti; TBX HERRAMIENTAS; TEC HOUSE; Tech To Perfection (TTP); TeVeCompras; The BagBelt; The Net Boutique; Tienda Banana; TIENDA EASY SHOPPING; Tienda La Nueva; Tienda Libero; Tienda Mabe; Tienda Naranja; Tienda Objetos; Tienda Peabody; Tienda Vanilla; Tienda Wassarette; TIENDA-URBANA; TiendaMIA.com; TiendaSoler.com; Tioso Hogar; Todo Cocinas; Todo Maquinas; Todo Pago; Todogriferia; Todomoda; TONEL PRIVADO; Topper; Tops zapatos; Torca; Trabuco Hogar; Transatlántica Viajes; Trip; TripNow; TTS Viajes; Tucci; TUCOLCHON.COM.AR; TUCSON S.A.; Turismocity; Uma; Umbro; VAIO; VALKUR; VALKYMIA; VAN; COMO PIÑA; VANDALIA; VENETO AUTOMOTORES SA; VER; Verdemas Uniformes; viajobien.com; Viamo; VIP STORE; VISA ASISTENCIA MÉDICA EN VIAJE; Vitamina; Volalá; VOV Jeans; Wanama, Wanama Boys & Girls; Woker; Wrangler; XL Extra Large; Yagmour; Yokohama Palermo; Yongnuo Argentina; Zelucash; Zooca