Denunció a su expareja de destrozar su vivienda

SAN PEDRO (Corresponsal) Una joven madre denunció a su expareja y familiares de esta, de irrumpir en su domicilio ubicado en asentamiento Libertad y destrozarlo por completo.

Al cierre de esta edición la joven identificada como Yésica Yamila Carrizo de 23 años, indicó que en la tarde de ayer se hizo presente su expareja junto a familiares y su abogada, ingresaron nuevamente a su vivienda se llevaron todo y hasta destecharon la galería, pese a que el ayudante fiscal Mora, habría dado la orden para que se retiren del lugar. Ante ello, se dirigió a la Fiscalía de Investigación Nº 10 a cargo de la agente fiscal Silvia del Valle Farall, para radicar la denuncia, ante el incumplimiento de la medida que oportunamente realizó la Sala III del Tribunal de Familia y el incumplimiento de la orden verbal que, presuntamente, habría dado el ayudante Mora para que los familiares de su expareja se retiren del domicilio y se obtengan de llevarse las pertenencias.

"Hace dos años me fui de mi casa porque sufría violencia de género, el Juzgado me dio la casa, y ahora familiares de mi expareja me están destrozando toda la casa, la policía está aquí, pero no hace nada, no sé qué están esperando, siguen desarmando la casa, sacaron el inodoro, la mesada, la pileta. Todos tienen conocimiento de lo que pasa, la fiscalía, la policía, Vivienda, la Municipalidad, hice todos los trámites. Este problema viene desde el mes de abril, desde el 29 de agosto, tengo los papeles de mi casa, y no puedo ingresar, no quieren firmar el desalojo para que yo pueda regresar a mi casa, y ahora se presenta una abogada de mi expareja y pidió una prórroga de unos días, le dije que no se la daría y esa prórroga era para que vengan y me destrocen toda mi casa. Yo no sé cómo manejar esta situación", sostuvo Yamila Carrizo.

Acotó que ella vivía en esa vivienda junto a su expareja y con su hijo, "me separé, me tuve que ir, retirarme de mi casa, porque él me golpeaba, tengo denuncia por violencia de género, seguimiento, pero nunca lo metieron preso, nunca le hicieron nada, me quemó una moto, fue a prender fuego a la casa de mi mamá".

"Tengo denuncias realizadas en las comisarías de barrio Belgrano, en La Merced y en Patricios y nunca hicieron nada, yo me tuve que ir", dijo llorando. Acotó que al irse de la casa, tuvo que pagar alquiler y que cuando ya no tenía dinero para afrontar ese gasto, fue a usurpar un terreno y al intervenir el municipio, argumentó que ella ya tenía adjudicado el terreno donde ella residía y que cuando pidió ayuda para ir a ocupar su casa, dijeron que no se harían cargo, que la policía tenía que actuar. "Fui a la policía y me dijeron que tampoco iba a intervenir porque le competía a la municipalidad, no tengo a quien recurrir, sólo a mi hermana, estamos las dos solas, nadie puede ayudarme", dijo.