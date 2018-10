Hallaron rana marsupial "perdida" hace tiempo

Luego de veinticinco años sin registros en la naturaleza, investigadores del Instituto de Ecorregiones Andinas (Unju-Conicet) junto a personal del Parque Nacional Baritú (Salta) hallaron ejemplares de la rana marsupial de Baritú (Gastrotheca chrysosticta) en esa área natural protegida. Se trata de la segunda especie que se redescubre, ya que la rana marsupial de La Banderita (Gastrotheca gracilis) se volvió a registrar después de 20 años en 2011.

La especie fue registrada a finales de agosto por un grupo de científicos encabezado por el biólogo Mauricio Akmentins, en el marco del Programa de Conservación de Ranas Marsupiales de Argentina (Gastrotheca spp). Esa iniciativa cuenta el apoyo de diversas ongs de conservación internacionales (Amphibian Ark, Conservation Leadership Programme, Global Wildlife Conservation, Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund, Stiftung Artenschutz, and The Rufford Foundation) y del Grupo de Especialistas en Anfibios (ASG) de la Uicn, además de la asistencia técnica y logística de la Administración de Parques Nacionales (APN).

Ese equipo realiza investigaciones desde hace diez años en áreas de la APN que protegen Yungas: el Parque Nacional Campo de Los Alisos (que actualmente integra el nuevo Parque Nacional Aconquija), en Tucumán; el Parque Nacional Calilegua, en Jujuy; el Parque Nacional Baritú y la Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos, en Salta. Allí trabajan en la búsqueda de ranas marsupiales, realizando también aportes sobre la ecología y la distribución de las especies de anfibios de las Yungas argentinas.

La ecorregión Selva de Yungas no sólo presenta una de las mayores diversidades de anfibios en el país, sino que muchas de las especies que allí se encuentran son estrictamente endémicas, es decir, exclusivas de esa ecorregión en particular. Entre ellas están las tres especies amenazadas de ranas marsupiales del género Gastrotheca, catalogadas en las listas rojas de Uicn como en peligro (G. christiani -rana marsupial de Calilegua-) y vulnerables (G. chrysosticta -rana marsupial de Baritú- y G. gracilis -rana marsupial tucumana); aunque la reciente categorización del estado de conservación de los anfibios de Argentina cataloga a las tres especies en peligro.

El redescubrimiento de dos de las tres especies de ranas marsupiales representa un gran hito para su conservación, ya que no se puede realizar ninguna acción concreta hasta no confirmar que la especie aún persiste en la naturaleza. El reciente registro de una población saludable de G. chrysosticta dentro del Parque Nacional Baritú no sólo permite recuperar una especie "perdida" hace mucho tiempo, sino que representa una importante chance para la preservación a largo plazo de esa rana, a la vez que destaca el valor para la conservación de la biodiversidad de la ecorregión que tiene el área protegida.

La de Calilegua, es la más buscada

La rana marsupial de Calilegua (Gastrotheca christiani) habitaba en el Parque Nacional Calilegua y localidades aledañas en Jujuy, aunque no se tienen registros de ella desde el año 1996. Esta especie fue incluida en mayo pasado en el ranking de las diez especies desaparecidas de anfibios más buscadas del mundo, elaborado por la iniciativa “The Search for the Lost Species” de la Global Wildlife Conservation (GWC), que actúa como intermediaria para la recaudación de fondos destinados a la investigación en campo para localizar especies que no son vistas desde hace décadas y de las que se teme su extinción.

Actualmente se desarrolla un proyecto de conservación liderado por el biólogo Martín Boullhesen, a partir del cual se desplegaron en el Parque Nacional Calilegua grabadores digitales automatizados que registran los sonidos ambientales de manera casi permanente. Con esta metodología de monitoreo pasivo se pretende incrementar las chances de obtener información sobre la parecencia de esa rana desaparecida a través de un registro bioacústico, ya que el canto nupcial de los anfibios es característico de cada especie.

Parte del proyecto incluye capacitar al personal de Parques Nacionales sobre métodos de relevamiento e identificación de especies de anfibios de las selvas de Yungas, por lo que ya se realizaron jornadas de trabajo en los Parques Nacionales Calilegua y Baritú y en la Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos.

Vale destacar que las ranas marsupiales (Gastrotheca spp.) son llamadas así por el complejo modo reproductivo que presentan, con un particular grado de especialización en el transporte de sus huevos y larvas. Las hembras presentan un saco cutáneo en el dorso que se abre hacia atrás y que recuerda al marsupio de mamíferos como los canguros. Una vez fecundados los huevos por el macho, son introducidos en el saco dorsal y, dependiendo de la especie, las larvas pueden completar su desarrollo dentro del mismo y emerger como juveniles completamente formados (G. christiani) o bien los renacuajos son liberados en un determinado estadio en cuerpos de agua temporarios donde completan su desarrollo alimentándose como cualquier otro renacuajo de vida libre (G. gracilis y G. chrysosticta).