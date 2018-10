Méndez, Villagra o Zelaya son las opciones

El DT de Zapla, Corrales, no contará con Santillán por una lesión y hoy probará al posible once para jugar el sábado con Boca Unidos.

Cristian Corrales, entrenador de Altos Hornos Zapla, hoy a las 10 en el "Emilio Fabrizzi" perfilará el probable equipo titular que salga desde el inicio en Corrientes, el sábado a las 21 en el estadio "Leoncio Benítez" ante Boca Unidos por la 6º fecha de la Zona 4 del Federal A.

Eso sí ante la rotura total del ligamento en el hombro izquierdo de Pedro Santillán lo margina entre los disponibles y por eso deberá elegir a su reemplazante aunque Juan Méndez corre con ventajas no se descarta que Elbio Villagra o Matías Zelaya puedan pelear por ocupar esa vacante.

La inesperada lesión del zaguero "merengue", se sumó a la fractura de tibia de otro defensor como fue Diego Sueldo, una semana previa del debut de la competencia oficial y por eso desde el cuerpo técnico, anunciaron que "no podemos llevarlo por más que él quiera y tenga ganas de jugar infiltrado, pero hay opciones que seguro darán lo mejor. Además iríamos contra nuestros principios, queremos evitar que se le salga el brazo en medio del partido con lo que eso implica, obliga a un cambio, por eso le dijimos que se opere lo antes posible porque en principio no es una cirugía compleja y la recuperación le durará alrededor de un mes. Luego se le inmovilizará el hombro y no perderá ritmo físico porque podrá hacer varios trabajos en medio del fortalecimiento y rehabilitación", agregando que "en estos días tratamos de focalizarnos en la recuperación plena del plantel y manejar las cargas porque ahora tenemos 3 partidos en 9 días con dos viajes de más de 12 horas por tramos (el sábado en Corrientes, el miércoles 10 en Palpalá y el domingo 14 en Misiones)", se comentó a groso modo en una semana tras dos victorias consecutivas que lo acomodaron como es escolta justamente de Boca Unidos, líder e invicto con 13 unidades.

Y dentro de los imponderables lo único confirmado es que el lunes se Santillán se someterá a una cirugía para empezar la recuperación cuanto antes y poder volver a estar a disposición en un 100%. Dependiendo de la evolución la "Garza" estará nuevamente en las canchas y en ese sentido ayer en los pasillos de la entidad siderúrgica se especulaba con la posible inclusión de un refuerzo para reemplazarlo y entre los nombres sonó el delantero Martín Abraham. El "Turco" acaba de rescindir en Técnico Universitario de Ecuador, donde aún debe resolver algunos temas contractuales, pero el reglamento marca claramente en el artículo 36 que entre la 1º y 13º fecha de la Primera Fase los clubes podrán reemplazar aquellos jugadores que sufrieran lesión o enfermedad y que requieran un plazo de rehabilitación superior a los 120 días (4 meses). Entonces eso complica el soñado arribo de Abraham, además por el acotado presupuesto económico, y pensarlo por la lesión de Sueldo que pese a haber enviado la solicitud sabiendo que previo al debut.

Zapla mañana a las 10 hará un repaso táctico y por la noche, 22, 19 jugadores emprenderán viaje al Litoral donde el viernes por la tarde, una vez instalados, realizarán un entrenamiento regenerativo a la espera del cotejo contra el "aurirrojo".

Además trascendió de que el miércoles 10 ante Chaco For Ever se jugará a las 22 en el "Emilio Fabrizzi".