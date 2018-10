Facebook y Twitter acompañan el proyecto contra la suplantación de identidad, pero...

Los representantes de Facebook y Twitter en Latinoamérica ratificaron hoy en el Senado los "esfuerzos" que realizan para evitar las cuentas falsas y la suplantación de identidad en esas redes, pero advirtieron que la regulación para evitar ese tipo de delitos en Argentina no debe interferir en las premisas de "libertad de expresión" ni de "innovación" de las plataformas.

En un plenario de comisiones sobre el robo de identidad virtual, Juan De Dios Batiz García, director de Políticas Públicas para Latinoamérica de Facebook, declaró que esa red "no se opone a la regulación" pero que "debe ser sensible, práctica y que no inhiba la innovación que ha sido y sigue siendo un motor importante" de la actividad.

El responsable de Facebook prefirió no opinar de manera directa sobre los cuatro proyectos de ley en estudio en el Senado, que penalizan el robo de identidad virtual, pero advirtió que mantiene "una relación proactiva" con las autoridades argentinas" en relación con las denuncias sobre comentarios agraviantes e imágenes prohibidas en la red social.

"Sólo en 2017 recibimos 2000 peticiones de autoridades locales (fiscalías, policía y seguridad aeroportuaria) y se dio cumplimiento al 100 por ciento de esas solicitudes", especificó, y precisó que Facebook cuenta con un equipo especializado que trabaja "muy de cerca" con estas autoridades.

Aclaró que esa red "exige" que las personas utilicen el nombre real o con el que son conocidos en sus comunidades, como principal medida para evitar el robo de identidad porque considera que las personas "son más propensas a comportarse de manera respetuosa cuando usan el nombre auténtico".

En el plenario que presidió en el Senado el titular de la comisión de Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, Batiz García informó que Facebook "ha duplicado el número de personas que trabajan los 365 días del año para proteger a los usuarios haciendo cumplir la política de datos y publicidad".

El representante de Twitter, Hugo Rodríguez Nicolat, destacó, por su parte, la política de la empresa de combatir la práctica de suplantación de identidad mediante la suspensión de cuentas engañosas o anónimas que no se "adapten a las normas de verificación de propiedad de la cuenta".

"Para proteger a los usuarios, en caso de no adherirse a las políticas establecidas, se requiere al dueño que elimine el contenido o se limita la posibilidad de postear" previo a "solicitar la verificación de propiedad de la cuenta".

El director de Políticas Públicas de Twitter Latinoamérica dijo que la firma valora el debate que se abrió en el Senado sobre el robo de identidad y está dispuesta a cooperar pero advirtió que "discrepa sobre los medios para lograrlo".

"El uso de un nombre específico no puede justificar un delito punible", consideró, y evaluó que "la parodia y la sátira forman parte del debate esencial que promueve Twitter". Agregó que las normas que eventualmente se aprueben para penalizar el robo de identidad no deben "menoscabar la libertad de expresión" y la "libertad de las personas de elegir su propio nombre" en la red.