Beatríz Olave disconforme con la película "El Potro"

Beatriz Olave, madre del fallecido cantante cordobés Rodrigo Bueno, se mostró hoy completamente disgustada con la película que se estrenará mañana, ‘El Potro’, basada en la vida de su hijo, y aseguró que “el guión es malo” luego de ver el filme recientemetne junto a familiares.

“No me identifiqué en la película con nada, no lo identifiqué a Rodrigo con nada, vi un guión muy escaso", resaltó Olave en declaraciones que brindó a la emisora radial Cadena 3.

Olave también se mostró disconforme con la producción del film al señalar que “hicieron lo que quisieron ellos, todo el mundo aportó, yo aporté dos horas para la parte artística y eso no se contó, lo tiraron afuera".

En ese sentido, contó que se sintió defraudada con la directora Lorena Muñoz porque consideró que "no contaron nada de la historia de Rodrigo ni de la vida artística".

El filme se verá desde mañana en las salas del país, y junto a Olave tuvieron posibilidad de verlo el último sábado familiares como el hermano de Rodrigo, Ulises Bueno, quien actualmente triunfa como cantante.

“El guión es malo y es escasa la inversión en la vestimenta y en todo lo que significa. Han invertido poco para ganar mucho", opinó Olave.

En medio de la polémica, en los últimos días varios de los actores que trabajaron en el film aclararon que se buscó retratar al cantante cuartetero desde un punto de vista humano y personal.