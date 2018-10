Peña reconoció un dólar a $50 para el año que viene

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, remarcó en su informe escrito a la Cámara de Diputados que el país atraviesa una situación "difícil", mencionó que el mercado prevé un dólar a 50 pesos para fines de 2019 y afirmó que "no está previsto" un impuesto a los tenedores de dólares ni propiedades en el exterior.

El informe es el que habitualmente presenta la Jefatura de Gabinete para responder por escrito a las preguntas enviadas por los legisladores antes de la sesión informativa, donde se realizan nuevas preguntas y de ser necesario se amplían las respuestas.

En este informe (el número 144) Peña respondió 1.282 preguntas y remarcó reiteradas veces que la situación del país es "difícil" debido a factores como la sequía, el aumento del precio del petróleo y la suba de tasas de interés de Estados Unidos.

No obstante, el ministro coordinador puso de relieve que "el diagnóstico" de la "coyuntura económica incluye una autocrítica, ya formulada en declaraciones públicas".

"Confiamos en que a partir del año que viene la economía argentina retomará el camino del crecimiento", sostuvo en su informe el jefe de Gabinete, pese a que esa previsión no forma parte del Presupuesto 2019.

En una de las respuestas, Peña señaló que según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de agosto de 2018, una encuesta que hace el Banco Central a consultoras y participantes del mercado, "el tipo de cambio se espera que sea de 41,9 pesos y 50 pesos para diciembre de 2018 y 2019, respectivamente".

Luego, aclara que "por el tipo de preguntas que se realizan en el REM, no se poseen datos de expectativas de tipo de cambio para los primeros tres trimestres del año 2019" y que las estimaciones "corresponden a la mediana de las expectativas de los 41 participantes" de la encuesta.

En otra de sus respuestas, señaló que "es importante resaltar que no está previsto crear ningún tipo de impuesto o gravamen a los tenedores de dólares ni propiedades inmuebles en el exterior".

Por otra parte, señaló que en 2019 se dará "una fuerte corrección del déficit de cuenta corriente debido a la suba del tipo de cambio real multilateral, al mayor crecimiento de los socios comerciales y al rebote de las exportaciones del agro después de un año de sequía".

"En este contexto, no está previsto exigir que los exportadores liquiden las divisas en la plaza local" y tampoco "se prevé aplicar ningún tipo de restricción monetaria a los exportadores que liquidan divisas", agregó el jefe de los ministros.

Ante las preguntas sobre la situación económica de las universidades, que es uno de los temas que mayor polémica generan en el marco del debate sobre el Presupuesto 2019, Peña afirmó que en ese proyecto se presupuestó "el 92,4% de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional".

El jefe de Gabinete aseguró que "el presupuesto universitario aumentó entre los años 2015-2018: creció en créditos corrientes en un 144,8%" y que "el estado de ejecución a la fecha es del 71% sobre el presupuesto nominal universitario".

Inflación llegó al 7% en septiembre

El economista Fausto Spotorno estimó ayer que la inflación de septiembre trepó al 7%, y a lo largo de 2018 alcanzaría al 47%.

Según Spotorno, “la primera semana de septiembre nos había dado 5,2%. La primera quincena estábamos en 5,6%. La tercera semana en 6 y ahora en 7%. La inflación fue acelerándose semana a semana”.

“Octubre arranca con un piso de 2,5% de inflación. Subió todo en septiembre: el sector que más suba registró fue indumentaria, con un 13%. Alimentos, que es el que más pesa, dio 6%. Carnes no subió lo que podría haber llegado a subir”, puntualizó.

En declaraciones a radio Mitre, el economista vaticinó que la inflación de 2018 llegará “al 46 o 47%”.

Además, pronosticó que durante este mes, la inflación será del orden del 5%, ya que “va a haber aumento de las naftas, aumento del gas. Noviembre va a dar un poco más bajo, 2,4% o 3%”.

Los datos oficiales de la inflación de septiembre serán difundidos por el Indec el 17 de este mes.

Por otra parte, aseguró que las altas tasas de interés que hay en el país “no son sostenibles a largo plazo”, y consideró que “un éxito de este programa monetario es que se estabilice el dólar y que bajen las tasas al final”.

“Si se estabiliza el dólar pero las tasas no bajan, el patrimonio del Banco Central se empieza a derrumbar. Por eso el programa tiene que tener éxito rápido”, enfatizó.

A su criterio, “el éxito de este programa se va a ver para enero. Si de acá a enero no vemos que el dolar se estabilizó y las tasas empiezan a bajar, nos vamos a empezar a preocupar un poquito”.

Además, el economista recordó que cuando la Argentina “tenía un gasto público del 30% del PBI, cada vez que teníamos una crisis salíamos creciendo al 6% anual”.