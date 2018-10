Anulan el indulto a Alberto Fujimori y ordenan su captura

Un tribunal peruano anuló el indulto humanitario y ordenó anoche

El expresidente que tiene problemas crónicos de salud, recibió un indulto en diciembre del 2017 tras doce años en prisión.

la captura inmediata del expresidente Alberto Fujimori, libre desde diciembre tras ser beneficiado por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

El magistrado Hugo Nuñez declaró fundado el pedido de la parte civil "de no aplicación del indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori", señaló el Poder Judicial en Twitter.

Además, la Justicia peruana dijo que se emitió orden de captura contra Fujimori, de 80 años, quién vive en Lima desde que recuperó su libertad en diciembre del 2017.

"El juez giró las órdenes de ubicación y captura contra el expresidente Fujimori a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria", tuiteó el poder judicial.

Alejandro Aguinaga, médico de Fujimori, no ocultó su sorpresa por la noticia. "Vemos que en el Perú no se respeta nada, no respeta la independencia de poderes, el indulto al presidente Fujimori fue una acción constitucional", dijo indignado.

Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas que pidieron anular el indulto, justificó la decisión porque "se cometieron irregularidades en el indulto".

"El indulto de Kuczynski a Alberto Fujimori carece de valor jurídico y por lo tanto tiene que regresar a prisión por irregularidades en el proceso", dijo Rivera, quien señaló que "no se cumplieron los estándares internacionales en el indulto humanitario".

Sin embargo, la defensa de Fujimori adelantó que la decisión judicial es "apelable porque este es un pedido que se hace en una primera instancia", aseguró su abogado Miguel Pérez, a la radio RPP.

En junio, la Corte Interamericana dispuso que el indulto a Fujimori fuera revisado por presuntos errores en el proceso y dio octubre como fecha límite para pronunciarse.

La orden de captura debió concretarse durante la jornada de ayer pero el exmandatario fue internado en la clínica Centenario de Pueblo Libre tras una aparente recaída de su salud. Llegó por la tarde, de la mano de su hijo Kenji, mientras su abogado apelaba la decisión del Poder Judicial, informaron medios locales.

Canje de votos en el Congreso

Fujimori fue indultado en la última Navidad por Kuczynski, en una maniobra con la que éste evitó ser destituido por la mayoría fujimorista del Congreso unicameral.

Para otorgar el beneficio, Kuczynski invocó razones humanitarias derivadas de la salud del Fujimori, quien padece recurrentes síntomas de hipertensión, depresión y gastritis, así como varias lesiones precancerígenas en la boca.

Médicos independientes aseguraron en su momento que aunque Fujimori está realmente enfermo, ninguno de sus problemas impedía que siguiera en el cuartel policial limeño que le servía de prisión.

Kuczynski estaba acusado de “incapacidad moral” por vínculos con la constructora brasileña Odebrecht y la destitución parecía inevitable, pero un sector de la bancada fujimorista, liderada por un hijo del reo, Kenji Fujimori, lo salvó al apartarse de la línea de su partido y votar contra la salida.

Según testimonios, Kuczynski y Kenji canjearon el indulto por los votos.

Tres meses después, Kuczyncki renunció para evitar ser despedido ante un nuevo cuestionamiento del Congreso.

En cambio, el diputado Kenji sí fue destituido, por probarse que ofreció beneficios a colegas a cambio de votos a favor de Kuczynski.

Acumulación de penas en Perú

Fujimori fue sentenciado como autor mediato de dos masacres, en las que murieron estudiantes universitarios, un profesor, varios vendedores de helados y un niño de ocho años, y de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, a quienes aparentemente se pretendió desaparecer.

También recibió seis condenas en procesos por diversos casos de corrupción, las que se consideran cumplidas debido a que en el Perú no se acumulan las penas.

Una abogada de parientes de víctimas, Gloria Cano, calificó la decisión de Núñez como un triunfo de la justicia, mientras una de las principales seguidoras del exgobernante, señaló que la intención de esta medida es que su líder muera preso.