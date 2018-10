Es abogado, activista e integra el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH. Hoy realizarán en la Ciudad de Buenos Aires una Marcha Federal en defensa de la Salud Pública argentina. Las personas con VIH se encuentran ante la incertidumbre de lo que sucederá con su medicación y atención, ya que el Proyecto de Presupuesto 2019 no alcanzará a cubrirla.

"No estarían garantizando remedios para 15 mil personas con HIV"

-Uno de los sectores afectados en el Presupuesto Nacional 2019 es el sector de la salud en general. Aunque los pacientes con VIH es una franja muy deteriorada en el acceso al sistema de salud...

-Sí, el proyecto del Ejecutivo sobre el presupuesto 2019 prevé una reducción de 40 millones de dólares para el VIH. El tema es que si bien tiene un aumento en términos de pesos, pero en términos de dólar tiene una reducción. Es importante medirlo en dólares, porque la mayoría de los medicamentos antirretrovirales para distribuirlos se compran en laboratorios de multinacionales extranjeras que se pagan en dólares. Es decir que con este presupuesto no se estaría garantizando la compra de medicamentos para 15 mil personas. Con lo cual estaría peligrando el acceso al tratamiento al sistema público.

-¿Se revertirá esta situación ya que desaparece el Ministerio de Salud y se deterioran los programas para VIH?

- El presupuesto que se presentó en el Congreso en lo que hace al VIH, tuvo en cuenta el dólar a 28 pesos, no contemplo la última devaluación. Con lo cual el número quedó totalmente desactualizado. Aún así el número está desactualizado, todos sabemos que el dólar promedio no va a ser de 40 pesos, va a ser mucho más. De todas formas el presupuesto de 1.200 millones de pesos, tomado a 28 pesos por dólar estaría bien, pero si consideramos a 40 hay un faltante de 40 millones de dólares. Cuando se advierte la situación de la devaluación, ya el director de VIH Sida, Tuberculosis y otras ETS, Marcelo Maulen, plantea que hay que hacer una actualización al presupuesto y que debería ser de 5.200 millones de pesos. En ese contexto se tomó el Ministerio de Salud por el Frente Nacional por la Salud de las personas que viven con VIH.

-¿Pudieron dialogar con legisladores o con funcionarios?

Tuvimos una reunión con el viceministro Calle y él garantizo que el proyecto del presupuesto iba a contener esa cifra. Finalmente algo sucedió en el Ministerio de Economía y Jefatura de Gabinete que envió el proyecto con 3.200. Esa situación hizo que el director de VIH renunciara. Entonces lo que hicimos fue intentar participar en la Comisión de Presupuesto en el debate donde había concurrido el ministro del Interior Rogelio Frigerio. No nos dejaron pasar, unos compañeros desesperados se encadenaron durante siete horas ante la falta de diálogo. Los legisladores de Cambiemos no quisieron escuchar el planteo. Esa situación fue hasta que se acercaron legisladores del FPV, se comprometieron a interceder para que se revierta esta situación.

En ese mismo contexto, legisladores como Iglesias y Massot pasaron corriendo. Volvimos hace días a la Comisión de Presupuesto donde el diputado Axel Kicillof acercó el compromiso de todo el bloque del FPV de impedir que el presupuesto tenga esa reducción.

-Los tratamientos peligran, había un control en el sistema...

-Justamente, estamos hablando de 15 mil personas, no se justifica ni con una sola persona el acceso al tratamiento. Estamos hablando de una magnitud en la cual no podemos ser indiferentes y menos aún la clase dirigente. Esta situación extrema a la que se llega, como frente de organizaciones de personas con VIH intentamos impedirla. Se presentó un proyecto de ley para modificar la ley de Sida, y que entre otros planteos tiene el reconocimiento de declarar a la producción de antirretrovirales de interés nacional y que haya producción pública de medicamentos. Porque esto hace que se garantice. Es decir que tengamos soberanía sanitaria en esta materia y que no estemos dependiendo de laboratorios extranjeros, como nos está pasando ahora por la escasez de dólares recortan el presupuesto.

-Como activista ¿han tenido solidaridad de otros sectores que estén afectados en la salud pública?

-Mañana -por hoy- habrá una marcha masiva desde el exMinisterio de Salud hasta plaza de Mayo y entre otras reivindicaciones está este tema. En la Ciudad de Buenos Aires hay un proyecto para eliminar cinco hospitales públicos que son de referencia.

El recorte general al presupuesto de salud y transferir a las provincias determinadas potestades que son del Estado Nacional, sin el reconocimiento del presupuesto. Y la reivindicación principal que es degradar en Secretaría al Ministerio de Salud.

-En estos casi tres años el acceso a la salud pública se vio muy afectada, no hay cumplimiento de los mecanismos que estaban aceitados...

-En lo que es puntualmente VIH, directamente hay un desconocimiento y preocupante de casi la totalidad de la dirigencia política de derecha, izquierda, de centro.