El ‘lobo’ probó con un posible 11 en Palpalá

Aprovechando las amplias dimensiones del campo de juego del estadio “Emilio Fabrizzi” y las similitudes con el “Alfredo Beranger”, gracias a la buena relación con la dirigencia “merengue”, ayer Gimnasia realizó la práctica formal de fútbol en Palpalá donde el técnico Martín Astudillo dio indicios de una tentativa formación que podría jugar de arranque el sábado a las 15.30 en Buenos Aires frente a Temperley en busca de la primera victoria en la B Nacional.

Proyectando lo que será la 6º fecha que contará con el arbitraje de Julio Barraza el “lobo” en dos tiempos de 30’ cada uno probó entre los posibles titulares con Limousín; Ferreyra, Bueno, Caro Torres, Sanabria; Frezzotti, Auzqui; Córdoba, Bailone, Muñoz; y Contín. Justamente el punta platense no pudo terminar la práctica por una contractura en el cuadricéps, pero seguramente será exigido hoy y mañana, ambos ensayos matutinos en Papel NOA, para ver si será parte o no de la delegación que el viernes al mediodía viajará vía aérea.

El equipo alternativo alistó a De Giorgi; López, Sánchez, Di Benedetto, Benavídez; Morales, Freire; Serrano, Sufi, Ramírez; y Callejo.

Luego del entrenamiento y antes de regresar en ómnibus al “23 de Agosto”, el volante Diego Auzqui anticipó que “venimos preparando el partido del sábado para traer un buen resultado de Temperley. Sabiendo que después tenemos 2 de local (Instituto y Mitre) buscaremos hacernos fuerte aquí y empezar a subir escalones en la tabla”, acotando que “hay que ser realista con el tema del promedio, pero pensamos en el día a día y lo más próximo es Temperley que es importante para una remontada. El años pasado nos tocó un momento similar y lo supimos sacar adelante, se vio un Gimnasia protagonista y este torneo queremos lo mismo porque tenemos equipo para eso y esperemos que pronto se vean los frutos”, explicó.

Por diferentes cuestiones el “albiceleste” sólo jugó 3 partidos donde logró 3 empates y ante eso Auzqui reconoció que “es raro el torneo para nosotros porque tuvimos varios parates, pero siendo positivos, entrenando y trabajando día a día no tengo dudas que este grupo dejará todo por Gimnasia y toda la gente de Jujuy”, señaló.

En cuanto al choque con el “gasolero” adelantó “será un partido duro porque los dos precisamos de un triunfo y buscamos ser protagonistas. Es fundamental tener continuidad y ritmo porque el cuerpo técnico de apoco va encontrando el equipo y eso se vio en el juego del último partido donde merecimos más que un empate y lamentablemente nos convierten en el final. El sabor es amargo pero siendo positivos vamos regresar con un buen resultado”, agregando que “son un rival intenso que trata de manejar bien la pelota, se armaron para ascender, pero si llegamos con mucha gente a la área rival y le damos solidez a la defensa será otro panorama”, selló.