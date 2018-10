La gitana que no era gitana inspiró la canción que cumple 40 años

Conversamos con el creador de "Cara de Gitana", a quien su hija (la actriz Agustina Orquera) le está produciendo un espectáculo homenaje con motivo de este aniversario. Se realizará el próximo 16 de noviembre en el Cine Teatro Municipal Select. La banda telonera elegida para ambientar la velada es Reskate ´80, que hace covers de la época. La conducción estará en manos de Fabián Gorena, y el artista hará un recorrido por todos sus clásicos y las nuevas canciones.

Daniel Magal no actúa muy seguido en Jujuy, las últimas presentaciones fueron hace tres años en Palpalá y San Pedro; y hace seis en el Teatro Mitre de la capital jujeña.

¿Por qué no te vemos tanto por Jujuy? ¿Has recorrido innumerables escenarios?

Yo recorro el país y siempre me doy con lugares nuevos que no conocía o donde no he cantado todavía. Siguen existiendo lugares a los que no fui y tengo ganas de llegar, como por ejemplo Misiones.Me entere que en Misiones han hecho presentaciones cantantes parecidos a mí y tratando de llamarse como yo - dice simpáticamente- por eso capaz que no fui todavía. Pero casi he recorrido todo el país.

En Jujuy me presento poco porque no es un lugar para cantar tanto con la música mía. Aquí vivo y ando como se me da la gana, mis amigos de la infancia me conocen así. En Jujuy no hay muchos lugares para la música que yo hago. Cada tanto hago un teatro para darnos el gusto, y reencontrarme con mucha gente, pero nada más.

Una de las cosas que te caracteriza es que trascendiste y fuiste muy popular desde Jujuy con una música diferente al folclore (que es con lo que se nos identifica en el país), y te fue muy bien.

Lo tengo muy claro, lo acepto como una realidad, el folclore igualmente parte de mi vida, sigo haciendo folclore con mis amigos, y compongo folclore. Ahora estoy haciendo algo de folclore para un disco que va a salir próximamente, y para que quede, y si alguien quiere, lo tome y lo grabe.

Escribo ahora sobre vivencias vistas desde un lugar de madurez, teniendo en cuenta aquellas cosas que me hacen feliz en Jujuy, como estar con mis amigos, en Yala, en Purmamarca, Tilcara. Yo compuse una cueca que la grabaron Los Tekis hace muchos años, "Por la Quebrada de Humahuaca", y poca gente sabe que es mía.

El folclore es lo que me une a Jujuy siempre, pero no he dejado la música melódica que es con lo que constituí mi vida. Esto me sigue manteniendo. Yo siempre digo que las canciones tienen que ver con el recuerdo de la gente, y nosotros seguimos vivos por ese recuerdo.

¿Cuándo comienza tu carrera profesional?

Comencé profesionalmente en septiembre de 1977, que fue cuando grabé "Cara de Gitana", que salió en diciembre de ese año y 1978 se hizo una apertura muy amplia de trabajo en todo sentido, que fue quizás inesperada. Esa canción sigue siendo el eje de mi vida a pesar de que hice muchas más. Es la que la gente se acuerda con cierta identificación. Quizás no se acuerden del nombre, como se suele ocurrir a mi cuando pienso en alguna canción de aquellas épocas, pero eso no importa. La gente la asocia con aquel cantante que la hizo famosa.

La canción siempre va más adelante que el intérprete y más adelante que el autor incluso, y no está mal. La canción se mantiene joven y nosotros nos hacemos más grandes y más viejos.

¿Comenzaste sólo cantando o desde siempre lo combinaste con la composición?

Fue una cosa paralela. Yo escribí muchas canciones siendo adolescente, en el secundario. El sueño de cantar era más importante que el de componer, pero el componer era el nexo que yo tenía con muchos artistas, y lo que me permitía estar en el medio. Eso me dio la posibilidad de conocer a grandes intérpretes mostrando mis canciones.La música me ha dado la posibilidad de conocer grandes artistas importantes han grabado temas míos.

¿Cómo nace "Cara de Gitana" y cómo se fue yendo hasta dejar de ser tuya? Hasta los más jóvenes este año se enteraron de la existencia de la canción cuando la hinchada argentina usó ese ritmo para alentar a la selección de fútbol en el último mundial, y que todos vimos en un video que se viralizó.

Eso fue una sorpresa para mí. Como todas las canciones, tiene algo de realidad en una frase o en una idea. Esa relación es la que da la posibilidad de que a la gente le guste. Si bien "Cara de Gitana" tiene mucha fantasía porque uno le pone oficio a las poesías y a las músicas, la va armando, sí hay que decir que nació de una situación en la que ella estaba bailando con otro, y era otro el que la besaba y la abrazaba. Eso es real y yo lo he vivido compartiendo ese tiempo con un grupo siendo músico en Santiago del Estero, Ahí apareció esta supuesta gitana que se abrazaba y bailaba con otro, y que en un momento me mira y se da cuenta que yo la estoy mirando. Cuando la escribo, pensaba en esa situación de cuando uno está en un bar o en una confitería, bien acompañado, y entra un hombre o una mujer, por el que a uno se le va la vista porque te llama la atención. Esta mujer estaba vestida con ropa similar a la de las gitanas, pero no era gitana. Eso lo he desmitificado con todos mis amigos gitanos. Pero lo de "gitana" le da cierto misterio y entendí que quedó bien. La compuse un domingo.

La letra se grabó tal cual, salvo por una frase que debí cambiarla porque si no, no me dejaban grabarla porque estábamos en el último tramo del proceso militar. La canción tal como se grabó dice "aquel fuego de tus labios que eran míos", y originalmente era "aquel fuego de tu piel enloquecida".

La presenté a la discográfica en un demo que incluía otros temas como "Dónde andarás amor", y otra que está en el reverso del disco simple de "Cara de gitana", que se llama "Fue más fácil despedirte que olvidarte". Y cuando decidieron la canción, eligieron "Cara de gitana", y la verdad que a mí me parecía que no era el tema adecuado, para mí en ese momento tendría que haber sido "Dónde andarás amor" porque era una cosa diferente en el mercado discográfico que había en ese momento. Después me fui convenciendo a medida que pasaban los días. Se había hecho la convención de la CBS (compañía discográfica) en el Café los Dos Chinos de Buenos Aires, y me llamaron para ese encuentro, donde vi el entusiasmo que la gente de todo el país, tenía con la canción. Y fue la canción del año y la gente la hizo suya. Como vos decías la canción ya no pertenece al autor, es muy popular. Ya forma parte de todas esas canciones que la gente siempre va a cantar, y siempre van a haber artistas jóvenes que la van a volver a grabar y llevarla a las nuevas generaciones. Va a persistir más allá de estos 40 años que lleva.

¿Algunas vez pensaste qué hubiera pasado si la discográfica elegía la otra canción, "Dónde andarás amor"?

Se me cruzó por la cabeza eso también, y quizás hubiera sido un inicio de penetración en el mercado discográfico como novedad, porque "Dónde andarás amor" también ha sido un éxito número uno en España, en toda Latinoamérica. Salió después de "Cara de gitana". Pero los éxitos no sólo lo marcan una empresa, la decisión de un autor, o la decisión de un artista, sino que los marca la gente. La gente tiene sus momentos por diferentes cosas que vive a diario, para elegir una u otra canción.

¿Cuándo te diste cuenta que ya el tema no iba a volver nunca al anonimato? Aunque no esté de moda, cada vez que aparece, la gente se identifica y lo canta.

Es un tema tan sencillo, tan simple, que son los misterios que tienen a veces las canciones. Nos empezamos a dar cuenta que la canción estaba muy pegada a la gente, y simultáneamente hice mi debut en la televisión de España, en un programa que se llamaba "300 millones". Fui para las ferias sevillanas y fue sorprendente porque yo quería hacer televisión en Buenos Aires y no podía porque no me daban espacio, y de golpe estaba en la televisión de España. El aval que teníamos era que la canción, que estuvo en primer lugar durante tres meses. Este debut en España, paradójicamente nos abre las puertas en la televisión de Buenos Aires, porque el programa se retransmitía en varios países de Latinoamérica incluida Argentina. Eso salió por Teleonce (hoy Telefé). Eso nos abre las puertas de la televisión argentina incluyendo cuatro visitas al programa de Mirtha Legrand. A partir de ahí, la cosa no paró, tuvo un auge muy grande durante casi 10 años. La popularidad siguió con el resto de las canciones, "Dónde andarás amor", "De tanto mirar tus ojos", "No eres más que una hechicera", y después vinieron las giras por Latinoamérica. Fuimos a España cuatro veces, en el tiempo de "Fiebre de sábado por la noche" de John Travolta, y la música de los Bee Gees, nosotros luchamos mucho para imponer la canción sobre la de la película. Y en dos viajes, cuatro meses, e insistiendo mucho, logramos ponerla en primer lugar.

Vos que conociste la popularidad, la guitarreada en la casa de un amigo, el escenario televisivo, el escenario con brillo y otros más sencillos. ¿Qué es lo que mejor y lo peor que te pasó en tu carrera?

No tengo cosas feas para recordar. Por ahí me puedo haber olvidado la letra de alguna canción distrayéndome con algo, pero no ha sido nada grave. El paño por donde uno camina suple todo eso y con oficio uno zafa un poco, la gente canta en ese momento en que uno se olvida. Y entre lo más bonito que me ha pasado fue cantar en las Ferias de Sevilla de España, o con Rocío Jurado en una plaza de toros , o en el Madison Square Garden (de Nueva York) que mucha gente no sabe. Este último quizás ha sido el oro más grande que he tenido porque no cualquiera puede cantar ahí, compartiendo con Lola y Carmen Flores, que eran de embajadas españolas. También tengo como buenos recuerdos de las giras con artistas internacionales, como la que hice con Nicola Di Bari en Estado Unidos. Y también es bueno grabar en varios idiomas, lo último fue grabar ‘Cara de Gitana‘ en árabe, hace algunos años. También hay versiones en alemán y el italiano, y una muy especial de Chabela Vargas en vivo que se puede encontrar en Youtube. Son cosas bonitas que no voy a olvidar.