Mañana se realiza el primer clasificatorio

El primer clasificatorio de boxeo amateurs denominado “Los Supercampeones” se realizará mañana desde las 22.30 en el gimnasio “Juventud San Cayetano” de calle Virrey Toledo 70 de barrio San Pedrito.

El lunes por la noche se cumplió con al reunión informativa estando presentes los entrenadores de los diferentes gimnasios de la provincia. La cita tuvo lugar en las oficinas de parque San Martín. “Se realizó la segunda reunión de los entrenadores de boxeo jujeño para saber la cantidad de participantes para el Selectivo para el Regional y nacional que se realizará en San Juan el próximo mes de noviembre”, comentó Raúl Gutiérrez ante El Tribuno de Jujuy.

“Las categorías que pueden competir son; 49 kilogramos, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 y más de 91 kilogramos, es un torneo promocional y se denomina ‘Los supercampeones‘ fiscalizado por la Comisión Municipal con las reglas de la federación Argentina”, detalló “Café” Gutiérrez.

El entrenador destacó que “los boxeadores que no tengan licencia podrán participar con certificado médico, serán tres rounds de dos por uno, solo en la final será a tres rouds de tres por uno, una vez realizado el sorteo ya no se podrán inscribir salvo en una categoría esté desierta y no tenga contrincante”, sostuvo al tiempo que detalló “no será por eliminación directa, tendrá varia variantes, si son dos de los competidores de la misma categoría pelearán dos veces, una instancia semifinal y unas final, si son tres, el primero y segundo pelea, el tercero quedará libre, pero este tercero peleará con el que haya perdido en la primera pelea y el ganador pasará a la final con el ganador de la primera pelea, si son cuatro habrá dos rondas de ganadores y dos rondas de perdedores”, puntualizó.

Hoy desde las 22 en la punta del Parque San Martín será el primer pesaje mientras que mañana ya en el gimnasio de San Cayetano ubicado en calle Virrey Toledo Nº 70 entre avenida Corrientes y Párroco Marshke de San Pedrito.

Habrá importantes peleas.