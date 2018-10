Vaticinan "doce meses" muy duros, con bruscas caídas del salario y del consumo

El economista Carlos Melconian vaticinó que los próximos doce meses serán "duros" para el país, con bruscas caídas del salario y el consumo, y cuestionó la emisión de Letras de Liquidez (Leliq) que realiza el Banco Central para absorber pesos del mercado.

Según el ex presidente del Banco Nación, "si de verdad" se quiere ir a una inflación de 20% en 2019, "va ser una recesión muy dura", con una fuerte caída del salario.

"Caída de salario implica caída de consumo. El último salto del PBI fue en el primer trimestre de este año. Ahora se vienen cuatro trimestres duros. La referencia es a la etapa de fines de 2007 y comienzos de 2008, cuando la actividad llegó a caer 7% algunos meses", enfatizó Melconian, al disertar en una conferencia organizada por una empresa de seguros Insur y la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba.

En ese marco, el economista insistió: "el programa de gobierno fracasó, la herencia fue un desastre y el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no generó los resultados esperados".

"El nuevo programa es exigente para poner plata, las medidas fiscales, monetarias y cambiarias son para que corrijas los 3000 millones de dólares que compraba mi tía: para que escupan dólares", añadió.

Y ejemplificó: "córranse que me hago cargo, esa es la historia del Fondo. El ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central toman mate y pasan una vez al día, a las 17, y mandan a Washington una planilla. No hay oposición, porque si no, es para hacerse un picnic. Esa es la suerte con la que (Mauricio) Macri compensa lo que recibió".

Por otra parte, cuestionó la emisión de Leliq que realiza el Banco Central: "se está criando de a poquito el primo hermano del monstruo. Guarda, no te las vas a poner de sombrero a las Leliq".

En cuanto al mercado cambiario, comentó: "no sabemos hacia dónde va. Si baja la demanda, tendremos menos necesidad de oferta".