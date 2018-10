River y Sarmiento ya tienen día y horario

River Plate ya tiene fecha y horario para su próxima presentación de Copa Argentina, en la que intentará meterse en semifinales.

Frente a Sarmiento de Resistencia, una de las revelaciones del certamen, el "millonario" jugará en Mendoza este domingo desde las 21.30.

El hueco en la apretada agenda de los de Marcelo Gallardo aparece gracias a que su encuentro de la octava fecha de la Superliga frente a Defensa y Justicia en el Monumental fue postergado debido a que la Ciudad de Buenos Aires se verá abocada a la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Aunque en algún momento la gente de Sarmiento analizó la posibilidad de no presentarse en Mendoza para este compromiso, finalmente anunciaron que viajarán en vuelo chárter de una hora y cuarenta minutos. Ahora el que tendrá agenda cargada, es el elenco chaqueño, ya que el domingo enfrentará a River por la Copa. Y luego, mucho Federal “A” en poco tiempo: el jueves 11 lo hará ante Crucero del Norte en el “Centenario”; el lunes 15 jugará el clásico ante For Ever en el “Gigante” (postergado de este fin de semana); el viernes 19 viajará a Tucumán para enfrentar a San Jorge; y el martes 23 será local de Juventud Antoniana.