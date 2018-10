Cómo se producen y cómo circulan los memes en Jujuy

Somos muchos los usuarios de las redes sociales y entre las publicaciones de amigos están los memes. Se viralizan esas imágenes con un mensaje o una idea -graciosa o no-, y que circulan con facilidad, ya que el usuario se identifica o la comenta.

El meme es inmediato, anónimo, puede hacer o no un aporte social, el único objetivo es transmitir un mensaje o ideas en un contexto y ser viralizado. Es un recurso que está implementado en las redes sociales y que tiene un efecto de gran impacto.

En la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) se realiza una investigación de los memes, recurso que se viraliza por las redes sociales, que apuestan a la ironía y tienen imágenes con una gran carga simbólica.

El docente responsable del Área Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Carlos González Pérez, junto a un equipo realiza una investigación sobre cómo se producen, cómo circulan y cómo se interpretan los memes en Jujuy, principalmente en Facebook más allá que circulan por diferentes redes como Twitter, Instagram, WhatsApp y otras. Tratan de analizar la relación que existe entre el meme y el discurso político o la referencia a lo político en términos más amplios.

CARLOS GONZÁLEZ PÉREZ

El hecho político no es sólo lo partidario, tiene que ver con lo ideológico y posturas referentes a diferentes cuestiones que hacen a la realidad, de manera que esas posturas se ponen en juego en los memes. Esto tiene que ver con un lenguaje del que se han apropiado los jóvenes. La generaciones millennials (son jóvenes nacidos a partir de los 80, una generación digital, hiperconectada y con valores sociales), es decir que están muy a la mano de la tecnología, y en minutos pueden construir un meme. Ellos saben con qué herramientas se pueden hacer y hacerlos circular de manera satisfactoria, buscando un alto impacto en el usuario.

En el proyecto que está en proceso de investigación uno de los disparadores es buscar y decodificar cómo avanzan sobre una posibilidad de poner en evidencia cosas políticas, decisiones, determinaciones sobre la política misma que no circula por los medios tradicionales como radios, televisión y medios gráficos.

El meme permite incorporar otras interpretaciones y por eso la intención es caracterizar algunos, desde un lugar de resistencia o contra hegemonía, explicó el docente.

Los memes tienen una participación activa del usuario, desde la producción hasta cómo se entiende o se resignifica. Estas imágenes no están orientadas siempre a buscar la risa o apelar al humor sino que interpela, genera una crítica. Se usa mucho la ironía, permite empezar un doble discurso, mensajes entre líneas.

EN TODOS LOS RUBROS/ MEMES IDEADOS PARA “CARGAR” A LOS EQUIPOS DE FÚTBOL PERO TAMBIÉN PARA REFERIRSE A TEMAS ECONÓMICOS Y SOCIALES.

González Pérez comentó que entre las páginas de memes, elige Eameo que tiene una crítica discursiva. Se puede ver en los comentarios de los usuarios la participación activa del público en FB que sigue la página y enriquece la interpretación de ese meme. En algunos momentos se generan diálogos, de quien origina el meme. A veces no está de acuerdo como presenta Eameo algunos temas, otras sí. Es un espacio donde la pluralidad de la construcción del discurso social genera respuesta inmediata.

Habrá un anticipo durante jornadas

Los memes evidencian la situación o contexto de la realidad.

“Es interesante que el meme tiene un valor discursivo suficiente como para ser investigado, de hecho el proyecto que fue presentado y evaluado por las personas que acreditan los proyectos de la universidad, fue bien valorado. Es decir que hay un interés por detrás de lo que pasa con los memes y una necesidad de explicar esa situación”, afirmo el docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unju.

El proyecto se aprobó a principio de año.

Presentación previa

Algunos avances de la investigación se presentarán en las jornadas de la Red de Investigadores en Comunicación que se realizará en Jujuy el 18 y 19 de octubre próximos, donde se presentarán trabajos y uno de ellos será presentar un análisis de los memes en Facebook.

“Mi análisis tiene que ver con las contradicciones o interpelaciones que generan los memes sobre el lenguaje inclusivo”, concluyó Carlos González Pérez respecto a lo que se podrá conocer próximamente en coincidencia con las jornadas en la provincia.



Son pocas las herramientas necesarias para construirlos

En Jujuy hay varias páginas que se dedican a los memes, muchas han sido bloqueadas pero otras siguen en red.

Son pocas las herramientas necesarias para construir un meme: por un lado el manejo técnico de algún programa que está online, o se puede bajar alguna aplicación al celular. Por otro lado el acceso a internet para que circule; pero fundamentalmente una idea que puede venir de una incomodidad, de una bronca que alguien tiene de alguna realidad y no la puede cambiar o no tiene un espacio en algún medio para expresar, y encuentra en el meme una herramienta, una forma de poner en evidencia esa idea. Es algo que se produce en grandes cantidades que tiene un efecto de sentido importante y por eso preocupa a los políticos. De manera que esas nuevas estrategias comunicacionales digitales empiezan a ser estrategias de campaña. Así también en ese esquema se instalan los trolls, que son aquellos usuarios que coartan lo que se pone en circulación en las redes sociales para desarticular cierta idea o discusión.

Lo que cuestionan es información falsa o con perfiles falsos creados con cuentas de personas ficticias que tiene una incidencia por el número de seguidores.

Estrategias políticas

Son estrategias políticas donde hay equipos destinados a esas situaciones que utilizan los políticos para hacer circular información falsa o contraria en distintas temáticas, lo que pasa por las redes sociales, que son virtuales. Les interesa a los políticos porque tienen mucha incidencia y sobre todo porque permite incorporar sentidos, ideas, informaciones que no circulan por los medios tradicionales. Es ahí donde se produce un temor, un miedo a lo que pueda circular.

El miedo de convertirse en un meme pasa en distintos ámbitos en lo político en general. Muchas de las gestiones tienen que ver en cuidarse cómo se dicen cosas en los discursos para que después no sean recuperadas y convertirse en memes. “Del meme no se vuelve”, son “memeables” es un neologismo de que se puede convertir fácilmente en una crítica, en algo burlesco o algo que evidencie una carencia de conocimiento sobre algo, lo que se ha hecho hasta el hartazgo con expresiones desacertadas de funcionarios, también en el deporte principalmente. El Mundial de Fútbol fue un evento de mucha producción de memes.

Otros memes que tienen que ver con la diversidad cultural, la diversidad sexual, diversidad del lenguaje fundamentalmente con lo político.

En Jujuy hay varias páginas que se dedican a los memes, muchas han sido bloqueadas ,otras siguen en red donde se ha puesto en evidencia lo ironizante, la crítica, denuncias de ciertas actividades políticas locales.

“Necesitamos transmitir sentimientos y rápido”



DIEGO ARIAS

"Antes estábamos en la edad de la imagen, ahora en la inmediatez, entonces necesitamos transmitir emociones, sentimientos y rápido, entonces se comprime en una imagen y se difunde por el mismo hecho de las plataformas de las redes sociales”, indicó Diego Arias, estudiante de la carrera de Comunicación Social, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unju.

El meme de la coca del gobernador de la provincia en la muralla china tuvo como idea que la coca no es cocaína. Esa imagen fue usada para diferentes memes e integra el estudio que realiza la cátedra de Humanidades.

Los memes son un recurso donde el humor y la sátira son fundamentales. Los hechos políticos dan mucho material para hablar, decir y comunicar.

Los nativos tecnológicos, los chicos que tienen un conocimiento innato de la tecnología son muy hábiles de formar, armar y difundir memes. Transformando así a los memes en un hecho cultural por su idea. En Jujuy los memes se construyen según la realidad, cultura e idiosincrasia local y una sola foto de un funcionario se transformó en una colección de memes, sólo con la base de una foto, memes con mucha creatividad y humor.

“Hoy un niño diferencia un meme, mientras que una persona adulta se da cuenta, lo consume, viraliza y son los que más comentan sobre el mensaje porque tiene una gran carga simbólica”, comentó Arias.



También instalan el lenguaje inclusivo

Los memes instalan distintos temas, entre ellos la incorporación del lenguaje inclusivo que en las generaciones jóvenes lo hacen propio, aunque otro sector de la sociedad no lo reconoce o lo rechaza.

El docente Carlos González Pérez explicó que “es interesante cómo se incorporó el lenguaje inclusivo en los memes, pude realizar un relevamiento de memes que ponen en evidencia la contradicción que hay de no aceptar el lenguaje inclusivo porque suena raro. Porque dicen eso no nos enseñaron, porque aprendimos de la lógica hegemónica que es la masculina orientada al lenguaje. Entonces nos cuesta incorporar las expresiones "todes’. Pero no nos cuesta incorporar otras como "flasheo’, frases que son neologismos. Lenguaje de frases emergentes del discurso que no son cuestionadas. Pero cuando son palabras del lenguaje inclusivo sí. Estos memes ponen en evidencia esa contradicción. Es decir si te molesta el lenguaje inclusivo, por qué no te molesta el otro lenguaje”, reflexionó.

Desde ese lugar los memes interpelan, generan una autocrítica en relación a cómo usamos el lenguaje, según la postura que se tenga ante el lenguaje inclusivo.