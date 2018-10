Con cambios y una duda "merengue"

Con nuevo sistema táctico, 3-5-2 se presentará Zapla mañana a las 21 en el estadio "Leoncio Benítez" ante Boca Unidos de Corrientes y ayer antes de emprender viaje, aunque no hubo ensayo de fútbol formal, prácticamente se confirmaron los 4 cambios, 1 obligado y 3 tácticos, pero quedó la incertidumbre si podrá estar a disposición o no Antonio Domínguez.

Es que "Tony" se movió diferenciado en los últimos días y sólo realizó medio tiempo en los minutos con la redonda del miércoles para evitar contratiempos y superar la contractura en el aductor, pero hoy una vez instalados en el Litoral se lo exigirá en los movimientos vespertinos para ver como responde. Entonces se prevé que el "merengue" salga de entrada con Torralba; Rivero, Villanueva y Méndez; Aguirre, Tello, Galarza, Guzmán y Domínguez; Catálfamo y Cuevas. Las 4 modificaciones con respecto al último triunfo de local contra Gimnasia y Tiro (4-3-3) marcan a Méndez en lugar del lesionado Santillán (rotura de ligamento del hombro y ayer fue operado exitosamente para comenzar con la rehabilitación) y por cuestiones tácticas Aguirre por Casarino, Tello por Silveira y Catálfamo en lugar de Pascuttini. Pero en caso de que Domínguez mantenga la molestia muscular el que se mantendría dentro del once sería Casarino.

Además la delegación se completa con Sánchez, Casarino, Villagra, Cartello, Pascuttini, Silveira y Noriega.

El sampedreño Juan Méndez que en la anterior temporada tuvo una marcada regularidad siendo lateral o marcador central por primera vez jugará de titular con el DT Cristian Corrales y adelantó que "ya asimilé lo que es el Federal A y esa experiencia me sirvió bastante, todos los rivales son difíciles y no se puede subestimar a nadie por eso queremos hacer las cosas bien. Vimos un par de videos de Boca Unidos con el profe (Corrales) y nos tiró datos de como es su juego y por eso tenemos muchas expectativas en este partido", agregando que "el domingo sumé más minutos y voy agarrando el ritmo y voy a sumar siempre desde donde me toque y ojalá pueda jugar en Corrientes porque venimos bien tranquilos con la mente en seguir sumando y trabajamos para hacer bien las cosas y poder traernos un buen resultado". Después aclaró que en Corrientes "la claves será estar bien ordenados para concretar las situaciones que podamos generar. Ellos vienen punteros y ojalá nos traigamos algo", sentenció.