Intiman a 25 mil deudores

En el contexto económico de crisis una de las consecuencias que se evidencian es el endeudamiento, y uno de los más comunes es el de tarjetas de crédito debido al incremento de las tasas de interés. Sólo en un estudio jurídico local se emitieron en estos días 25 mil intimaciones por deudas impagas de tarjetas de crédito; mientras que en Defensa del Consumidor los reclamos en lo que va del año son 61.

"Recibimos en todo el año 61 reclamos vinculados con tarjetas de crédito. Generalmente los dos puntos de los reclamos tienen que ver con desconocimientos de cargos, que hacen las tarjetas que el consumidor no los realizó, y por otro lado sí tenemos una cuestión con las agencias de cobro con los saldos de las tarjetas de crédito", explicó Ezequiel Lello, director provincial de Despachos y Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción, del que depende el Departamento de Defensa del Consumidor.

En ese sentido desaconsejan eso porque entienden que comienza el efecto "bola de nieve". "Es decir que le conviene sacar un préstamo personal y cancelar el total de la tarjeta que pagar el mínimo, porque por ese mínimo va pagando costos y cargos, y la deuda original se reduce muy poco, entonces se arma un efecto que uno termina pagando los costos de la tarjeta", afirmó.

Según Defensa del Consumidor, de las 61 denuncias por tarjeta de crédito se resolvieron con acuerdo 43, se archivaron 16 actuaciones por falta de concurrencia del consumidor a la audiencia o por manifestación del mismo de no continuar con el proceso. Cuentan con dos denuncias que están en procedimiento de sanción, cuya multa podría llegar hasta 5.000.000 de pesos, según la gravedad de la infracción.

"Tenemos pocas denuncias en relación al universo que creo que existen de problemas", explicó Lello respecto a las que hay en cuanto a las tarjetas. Entiende que quizás con el vencimiento de octubre pueda llegar a haber un aumento de reclamos por incremento de las tasas de interés y costos financieros.

No obstante, El Tribuno de Jujuy se informó de fuentes fidedignas que sólo en un estudio jurídico se emitieron 25 mil intimaciones de pago, con lo cual podrían ser muchas más las personas endeudadas por tarjetas. Además, hay comercios que sólo trabajan con tarjetas internacionales, porque las locales tardan 20 días en acreditar el pago mientras otras como Visa 71 horas.

En Defensa del Consumidor advierten en torno a tarjetas que afectan al "derecho a la información" o a la verdad, sino que la misma información, que no sólo es difícil de acceder sino porque está expresada de manera engorrosa. Respecto a los pagos mínimos, Lello explicó que apoyan una modificación a la Ley de Defensa del Consumidor que prevea el sobreendeudamiento del consumidor, debido a que muchas familias compran en muchas cuotas. Cuando llega la denuncia, llaman a la empresa para que dé una respuesta al consumidor, instancia conciliatoria, si se hace un acuerdo se homologa y se verifica que se cumpla, y si no hay acuerdo o no se cumple se inicia la instancia de sumario que termina con la sanción a la empresa por incumplir la ley.

Se puede reclamar en la ventanilla única federal y por acuerdo con Defensoría del Pueblo y municipios en Palpalá y San Pedro o centros de recepción de La Quiaca, Abra Pampa, Tilcara, Humahuaca, Perico y la Defensoría de Perico, San Pedro y Libertador.

Hay que tener “ojo” con el pago mínimo de las tarjetas

“En tiempo de crisis, una de las primeras cosas que se hace es postergar algunos pagos, por ejemplo dejar de pagar el total del resumen de la tarjeta. Es decir, viene una cuenta de $ 10.000 en total, y el resumen de la tarjeta dice “Pago mínimo es de $ 2.000”, muchas personas a las que no les alcanza, deciden pagar ese monto mínimo. Pero si esta conducta se hace permanentemente, la decisión de pagar el mínimo hace que todo el saldo no pagado tenga un costo financiero mucho más alto que el interés normal que se paga”, explicó Jaime Íber Alfaro Aliaga, secretario académico y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju).

También precisó que “el saldo que no se paga, pasa a tener una tasa hasta un 50 % más cara”. Advirtió por ello que, las personas no se dan cuenta de que al hacer eso por ejemplo durante tres meses seguidos, van acumulando el saldo no pagado de esos meses, y “les va apareciendo el típico "efecto de bola de nieve financiera’, porque deben cada vez más y esa deuda es más cara”, aseguró el administrador de empresas y docente. Advirtió que si además no se llega siquiera a abonar el “pago mínimo” sugerido, la tasa de interés por la diferencia no pagada tiene una tasa aún mayor que las anteriores.

El mismo problema se presenta en las personas que pagan su tarjeta por débito automático de una cuenta sueldo, por ejemplo. Si estas tarjetas tienen como opción por defecto el “pago mínimo” en lugar del “pago total”, aparece el mismo efecto: un saldo impago más costoso que acumulan en el tiempo. Explicó que esta modalidad de pago la tiene mucha gente, que la definió al momento de adherir a la tarjeta (entre las cosas que firma sin leer) ya que hay formularios en los que explícitamente dice “si el cliente no manifiesta nada, se debitará el pago mínimo”, por lo que es muy importante leer los contratos. Es muy fácil cambiar a la opción “pago total” desde “home banking” o en la propia sucursal, y el ahorro puede ser grande. Dijo que otra decisión clave es leer los resúmenes que por normativa tiene toda esa información.

Cuando se trata de una compra por ejemplo en “tres pagos sin interés”, aseguró que muchas tarjetas aún tienen promociones sin interés, y son verdaderas, pero se debe tener cuidado, ya que si no se paga el saldo total sino el mínimo, esa deuda impaga va a tener interés, con lo cual finalmente se pierde el beneficio de esa “promo”.

Por ello es importante abonar ese tipo de cuentas, para evitar pagar costos excesivos y cuando se está en situación de no pago, y llega a un estudio de abogados, si bien se puede renegociar o refinanciar, para ese entonces ya se incluyeron los honorarios del estudio jurídico, y un interés mayor y la deuda, finalmente, hay que pagarla.

En mora 70%

En tanto, para la abogada de la Asociación de Protección del Mercado Común del Sur (Proconsumer) , Claudia González , “no sólo ha aumentado el incumplimiento, hay según los bancos una mora de más del 70 % en los últimos meses. Pero además advertimos un incumpliendo con la Ley de tarjetas de crédito, no están mandando resumen, no entregan la información”, precisó. Dijo que el problema es que la gente no está pudiendo refinanciar al abonar el pago mínimo por el nivel de endeudamiento, y estimó que deben plantearse pedir un préstamo para cancelar la tarjeta porque los intereses son menores y no seguir endeudándose. “Tenés un usuario y un consumidor vulnerable, hiper- endeudado porque tapa agujeros, paga con la tarjeta los servicios, paga lo que puede”, afirmó finalmente.



Las opiniones

Marcos Montoya, empleado

La usamos con un sólo producto electrodoméstico, ahora recién vamos a ver el resumen. La crisis va a seguir, así que tratamos de no usar mucho, sólo en emergencia.

Teresa Martínez, docente jubilada

Desde hace rato que he tratado de no utilizar, estoy usando una tarjeta por cuotas sin interés, para el supermercado solamente, tratando de evitarla al máximo.

Magdalena Cruz, ama de casa

Saco más material para construir. Voy a pensar ahora para sacar crédito, porque aumentó mucho y ciertos negocios no reciben algunas tarjetas.